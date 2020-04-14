شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لمحافظة الجيزة لإزالة 25 برجا بالوراق حتى سطح الأرض.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل محافظة الجيزة أعمال الإزالة للعقارات المخالفة بكورنيش الوراق المتعدية على حرم محور الضبعة، ضمن الحملات المكبرة التي يتم تنفيذها على مستوى المحافظة، حيث وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بإزالة المخالفات حتي سطح الأرض واحالة المخالفين للنيابة العسكرية لتحقيق الردع واسترداد حقوق الدولة.

وأكد محافظ الجيزة أن العقارات الجارى إزالتها بعزبة الخلايفه بالوراق متعدية على حرم المحور استغل المخالفين انشغال الدولة بتنفيذ الاجراءات الوقائية لمجابهه فيروس كورونا وقاموا بالبناء المخالف، مؤكدا انه سيتم ازاله العقارات بالكامل وإزالتها حتى سطح الأرض لتكون رسالة للمخالفين بعدم تكرار المخالفة لافتا أنه تم الدفع بمعدات إضافية إلى جانب الاستعانة بمعدات (الجاك هامر) لإنجاز عمليات الإزالة حيث تصل اطوال بعض العقارات إلى 8 أدوار .

وقاد محافظ الجيزة أمس أعمال إزالة 25 عقاراً تم اقامتهم بالمخالفة بدون ترخيص بجوار حرم ومطالع محور الضبعة بنطاق عزبة الخلايفة بحي الوراق، بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية ومدير أمن الجيزة والأجهزة المعنية.

Advertisements

وشملت حملات محافظة الجيزة جميع الأحياء والمراكز والمدن، بمتابعة من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حيث وجه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون والانضباط واستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة.

وتشهد محافظة الجيزة موجة شديدة لإزالة العقارات المخالفة سواء التى تم بناؤها بدون ترخيص أو المخالفة لشروط الترخيص أو التى تقع على الأراضى أملاك الدولة والتعديات على الأراضى الزراعية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن التعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية وفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا لارتكاب مخالفات.