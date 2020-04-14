شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة السياحة العالمية توجه رسالة للاتحاد الأوروبى لحماية العمالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت منظمة السياحة العالمية حملة لدعم العمالة السياحية حول العالم، التى تتعرض إلى تهديد حقيقى بسبب توقف حركة السياحة والسفر نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث قالت المنظمة عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى " الوضع يهدد عشرات الملايين من الوظائف السياحية، السياحة تحتاج إلى التزامك ودعمك التضامنى".

وأضافت المنظمة " فى أوروبا السياحة تمثل تمثل شريان الحياة للوظائف 407 مليار دولار أمريكى فضلا عن 27 مليون وظيفة لا يجب إهماله".

ووجهت المنظمة رسالة إلى أورسولا فون رئيس المفوضية الأوروبية "كانت السياحة شريكًا رئيسيًا للتعافي في الماضي، مع التزامك ودعمك، يمكنك الاعتماد علينا مرة أخرى لنصبح أقوى وأفضل!".

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كانت منظمة السياحة العالمية أكدت أن قطاعات السياحة والسياح لديهم اليوم مسئولية كبيرة لإنقاذ الأرواح اليوم ولتغيير حياة الغد، من خلال الحرص على البقاء بالمنزل اليوم والاستعداد الجيد للانطلاق غدا ودعم الاقتصاديات الوطنية حول العالم.

وأوضحت المنظمة فى بيان لها أن تبنى شعار البقاء في المنزل اليوم ، يمكننا السفر غدًا، ساهم فى حماية الأرواح بتشجيعهم البقاء فى المنزل، حيث فعلت الهاشتاج #TravelTomorrow الذى يعبر عن رسالة التضامن والأمل، داعية من خلاله إلى تقاسم المسؤولية بين المسافرين وقطاع السياحة حول العالم للتعامل مع COVID- 19 جائحة فيروس كورونا.

ولفتت المنظمة إلى أن حملتها على الإنترنت تأثير كبير على الشبكات الاجتماعية، وقد تم تبنيها من قبل عدد متزايد من البلدان والوجهات والشركات المرتبطة بالسياحة والمدن ووسائل الإعلام والأفراد من جميع أنحاء العالم، مثل دول ألمانيا والمغرب ومنغوليا وعمان وأوروجواى، وكذلك مدن مثل بوغوتا أو فيينا ، التى قد أيدت بالفعل علامة #TravelTomorrow، مما يضخم صوت السياحة، الذى يتحد فى مواجهة هذا التحدى العالمى غير المسبوق.