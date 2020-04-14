شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. توزيع أدوات ومطهرات خلال صرف منحة العمالة غير المنتظمة بمكاتب البريد بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مجموعة من مكاتب البريد بمحافظة الجيزة اليوم الثلاثاء، توزيع كمامات وقفازات، على المترددين من العمالة غير المنتظمة، لصرف المنح، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وحماية المواطنين من الإصابة، بالإضافة إلى تطهير الأيدي بالكحول لمنع انتشار العدوى.

وواصلت مكاتب البريد والمدارس المخصصة لصرف منع العمالة، عملها اليوم بمحافظة الجيزة، بالتزامن مع اتخاذ الإجراءات الوقائية، كما حرص القائمين على تنظيم العمل بالمدارس على تنظيم دخول المترددين عليها وتخصيص أماكن على مسافات متباعدة للانتظار بفناء المدارس للوقاية من فيروس كورونا.

كان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تفقد أمس مقار صرف منحة العمالة غير المنتظمة للتأكد من عدم وجود اي معوقات تواجه انتظام الصرف والالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من التجمعات لمواجهة فيروس كورونا، وحرص المحافظ على تفقد مدرسة مدينة العمال الابتدائية ومكتب بريد جيزة أول بشارع مراد فى حى جنوب الجيزة ومدرسة الفريق عزيز المصرى بحى الطالبية وذلك للاطمئنان من انتظام السيستم لصرف المنحة وعدم وجود أى تجمعات.

وناشد محافظ الجيزة المواطنين بعدم التواجد أمام مقار البنوك ومكاتب البريد قبل التأكد من وصول رسالة على المحمول من وزارة القوى العاملة تفيد باستحقاقهم للصرف منعا للازدحام والتكدسات، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الاتصالات لضمان انتظام خدمه الأنترنت دون أى انقطاعات.

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ووجه راشد السكرتير المساعد للمحافظة ضرورة إجراء حصر يومى للعمالة التى استحقت صرف المنحة والتأكيد على القائمين بعدم الانصراف إلابعد الانتهاء من صرف المنح للمواطنين المستحقين المتواجدين.

حيث اطمأن راشد خلال الجولة علي التزام الأحياء والمراكز بتوفير سبل الراحة للمواطنين ووضع علامات لوقوف المواطنين في تباعد ووضع كراسي للجلوس فى ظل اتخاذ الدولة لحزمة من الإجراءات لرعاية المتضررين من تداعيات ڨيروس "كورونا المستجد" .