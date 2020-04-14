شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة المستشفيات التعليمية بالصحة تدعم وحداتها بأجهزة طبية حديثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد صلاح الدين زعتر، رئيس هيئة المستشفيات التعليمية التابعة لوزارة الصحة أن استراتيجية التطوير داخل الهيئة تقوم على تطوير ورفع كفاءة مثلث الرعاية الطبية الذى يشمل المنشأة، الطاقم الطبى والأجهزة الطبية التى يستخدمها وتابع فى بيان اليوم : استطعنا خلال الفترة الماضية أن نسير فى هذه المحاور الثلاثة بالتوازى حتى نرتقى بمستوى الخدمة الصحية المقدمة داخل وحدات الهيئة فى أسرع وقت ممكن.

وقال: شهدت الفترة الماضية افتتاح العديد من الصروح الطبية داخل مستشفيات ومعاهد الهيئة تمثلت فى مبانى جديدة ملحقة بالمستشفيات للتوسع فى الخدمة الطبية المقدمة وزيادة عدد الأسرة ولأغراض التدريب الطبى المستمر أو بتطوير المنشأت القائمة بالفعل ، وبالتوازى مع ذلك تم تنفيذ خطة تدريبية تمثلت فى العديد من الدورات التدريبية وورش العمل والمؤتمرات لرفع كفاءة الطاقم الطبي بالكامل من أطباء وتمريض وفنيين بالإضافة إلى ما يقدمه مركز تدريب الهيئة من دبلومات مهنية معتمدة ودورات تدريبية على أعلى مستوى يقدمها نخبة من أفضل الأساتذة داخل مصر وطبقاً للقرار الوزارى بمنع التجمعات يتم حالياً تقديم العديد من المحاضرات والدورات التدريبية أونلاين عن طريق الانترنت لحرصنا الشديد على التواصل الدائم مع أبنائنا داخل وحدات الهيئة وإمدادهم بما يحتاجونه من تدريب بطريقة تفاعلية تضمن سرعة الوصول للهدف المرجو من التدريب.

وذكر محمد صلاح أنه ضماناً لإستكمال عملية التطوير كان لزاماً علينا عدم إغفال المحور الثالث للرعاية الطبية وهو الأجهزة الطبية المستخدمة ، فقد تعاقدت الهيئة على العديد من الأجهزة الطبية لدفعها داخل مستشفيات ومعاهد الهيئة لتقديم خدمة طبية متميزة.

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وتابع : حرصنا على أن تكون مواصفات هذه الأجهزة طبقاً لأحدث ما تم التوصل إليه فى كل مجال بالإضافة إلى تدريب الطاقم الطبى للعمل عليها وتشغيلها بمجرد الإستلام، حيث تم توريد جهاز أشعة مقطعية PET CT مشتمل الفحص البيترزونى لمستشفى أورام الإسماعيلية لخدمة أهل القناة وتم توريد أربعة أجهزة أشعة مقطعية متعددة المقاطع CT 128 لعمل كل الفحوصات الطبية شاملة فحوصات القلب لكلا من مستشفى أحمد ماهر التعليمي مستشفى شبين الكوم التعليمي ومستشفى المطرية التعليمي ومستشفى الجمهورية التعليمي بالإضافة إلى توريد خمسة أجهزة قسطرة تداخلية متطورة تناسب كل فحوصات القلب والأوعية الطرفية والمخية لمستشفيات سوهاج اتعليمي والأحرار التعليمي بالزقازيق وشبين الكوم التعليمي والمطرية التعليمي ومعهد السكر والغدد الصماء بالإضافة إلى جهاز قسطرة تداخلية خاص بفحوصات القلب لمعهد القلب القومى، كما تم توريد جهازين أشعة مقطعية - 16 مقطع لفحوصات المقطعية بأقسام الطوارئ بمستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق ومستشفى سوهاج التعليمى، هذا بالإضافة إلى توريد ستة أجهزة موجات فوق صوتية للقلب - إيكو متطورة شاملة فحوصات الأطفال والكبار فى مستشفيات أحمد ماهر التعليمي ودمنهور التعليمي والساحل التعليمي ومعهد السكر والغدد الصماء.

كما تم توريد ثمانى أجهزة موجات فوق صوتية متعددة الأغراض لمستشفيات الساحل التعليمى وشبين الكوم التعليمى ومعهد السكر والغدد الصماء ومعهد الكلى والمسالك البولية ، بالإضافة إلى توريد أربعة أجهزة فلورسكوبى حديثة لمستشفيات أحمد ماهر والمطرية التعليمى والأحرار التعليمى ومعهد الكلى وجهاز CR لمستشفى حميات إمبابة.

وقال: سيتم خلال الأيام القليلة القادمة توريد خمس أجهزة موجات صوتية خاصة للعناية المركزة وتشتمل على فحص القلب وإثنى عشر جهاز موجات فوق صوتية حديثة متعددة الأغراض بالإضافة إلى جهاز موجات فوق صوتية متطور لفحوصات القلب شامل فحوصات إيكو من خلال المرئ Transesophgeal ECHO، ومستمرون بإذن الله فى خطة التطوير التى بدأنها حتى نرتقى بمستوى الخدمة الطبية داخل مستشفيات ومعاهد الهيئة.