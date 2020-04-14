شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد عمال مصر: مشروع أمام "النواب" لتحسين أجور أعضاء نقابة المهن الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية بالإجراءات العاجلة التى اتخذتها الحكومة والنواب بشأن تقنين القرارات والتوجيهات التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحسين أجور أعضاء المهن الطبية وغيرهم داخل منظومة الرعاية الصحية بما يكفل حمايتهم من مخاطر الأوبئة وزيادة كفائتهم فى مكافحة فيروس كورونا.

وأعرب على عبد الباسط رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية، فى بيان له، أن جميع العاملين بالحقل الصحى سعداء بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية خاصة فيما يتعلق بتلقى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب مشروع بتعديل القرارا بقانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن تنظيم عمل أعضاء المهن الطبية.

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وقال رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية، إن المشروع الذى تقدم به النائب عبد المنعم العليمى وأخرون يهدف إلى تقنين زيادة أجورهذه الفئة وشموله بقية العاملين داخل منظومة الرعاية الصحية من مساعدى مقدمى الخدمة وهم عمال الخدمات والفنييين والسائقين والإداريين والمهن الهندسية والكهربائية لكونهم جميعا مخاطبين بقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016.

من جانبه أكد النائب محمد وهب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ان مشروع القانون سيعرض خلال أيام على لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لمناقشته وإقراره فورا لكى يحقق أهدافه التى نادى بها الرئيس السيسى ضمن الإجراءات الإحترازية للوقاية من كورونا.