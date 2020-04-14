شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتابع صرف منحة العمالة لـ100 آلف مواطن بالمحافظة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز بمتابعة يومية لمقار صرف منحة العمالة غير المنتظمة للتأكد من عدم وجود أى معوقات تواجه انتظام الصرف والالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من التجمعات لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه تم توفير كافة سبل الراحة والوقاية أمام مقار مكاتب البريد والبنوك لمستحقى صرف المنحة الذى يصل عددهم إلى 100 ألف مواطن بالمحافظة حيث حرص المحافظ فى ثانى أيام صرف منحه العمالة غير المنتظمة على تفقد مكتب بريد زنين ومعهد فتيات العلى فى حى بولاق الدكرور والبنك الزراعى بجنوب الجيزة ومكتب بريد منيل شيحه بمركز أبو النمرس ومكتب بريد منى الأمير بالحوامدية للاطمئنان من انتظام صرف المنحة وعدم وجود أى تجمعات.

وناشد محافظ الجيزة المواطنين بعدم التواجد أمام مقار البنوك ومكاتب البريد والمدارس قبل التأكد من وصول رسالة على المحمول من وزارة القوى العاملة تفيد باستحقاقهم للصرف منعاً للازدحام والتكدسات.

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وأضاف راشد انه تم التنسيق مع وزارة الاتصالات لضمان انتظام خدمه الإنترنت دون أى انقطاعات حيث تلاحظ تواجد مواطنين لم تصل إليهم الرسالة متواجدين مما يتسبب فى تعطيل حصول المستحقين على المنحة.

ووجه المحافظ مسئولى صرف المنح بعدم الانصراف إلا بعد الانتهاء من صرف المنح للمواطنين المستحقين المتواجدين بالمقار.