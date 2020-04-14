شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. فريق شبابى يعقم المنازل ودور الأيتام بالسيدة زينب لمكافحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت جمعيات المجتمع المدنى حملاتها التطوعية لمساندة الدولة في إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، ففي حى السيدة زينب بالقاهرة، قامت إحدى الجمعيات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى، بشراء كميات من الكلور الخام وأدوات التعقيم وتوزيعها على فريق من الشباب المتطوع لتعقيم الحى.

وقامت الجمعية بتعقيم بعض المحلات وأبواب المنازل بالسيدة زينب، وتعقيم ماكينات الصرف الآلى بوسط البلد، بالإضافة إلى تعقيم عمارات الروضة بالسيدة زينب والمساجد ودور الأيتام، تحت إشراف رئيس الحى والأجهزة المعنية، كما قدم الفريق المتطوع التوعية لدور الأيتام بطرق الوقاية من فيروس كورونا.

وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية شدد على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات باستمرار عمليات تعقيم وتطهير المنشآت ومبانى الوحدات المحلية والشوارع وأماكن التجمعات بالمدن والقرى ومواقف سيارات النقل العام على مدار اليوم، وفض الأسواق العشوائية، وأيضا اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من ارتداء العاملين بمنظومة النظافة والمتواجدين فى الشارع على مدار اليوم الكمامات الواقية واتخاذ أى إجراءات إضافية بالتنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء وكافة الجهات المعنية وذلك ضمن التدابير التي تتخذها أجهزة الدولة للوقاية بما يحقق السلامة لجميع المواطنين، جاء ذلك في ضوء تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار اللواء محمود شعراوى الى أنه يتابع يوميا مع المحافظين موقف تطهير وتعقيم المباني والشوارع والمنشآت المختلفة ومدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومواد وأدوات التعقيم وإجراءات رفع المخلفات من المدن والمراكز والقرى وإزالة تراكمات القمامة وذلك لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد .

ووجه اللواء شعراوى بضرورة التنسيق بين أجهزة المحافظات ومنظمات المجتمع المدنى للمساهمة في توفير مستلزمات الوقاية والتطهير استكمالا لدور الدولة مع دعم جهود الشباب في المحافظات في أعمال التوعية اللازمة للمواطنين بأهمية الالتزام بكافة إجراءات الوقاية اللازمة ومنع التجمعات ونشر الملصقات وارشادات التوعية في الأماكن العامة، وأيضا الملصقات الخاصة بتوعية ذوى الإعاقات السمعية في أماكن واضحة.



احد المتطوعين يقوم بتعقيم المسجد



احد المتطوعين يقوم بعملية التعقيم



تعقيم الاثاث بالمسجد



تعقيم الاثاث



تعقيم البوابة

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تعقيم السلالم



تعقيم الغرف الخاصة بالاطفال



تعقيم الغرف



تعقيم مبنى جمعية الاخلاص القبطية



تعقيم مسجد الطيبى بالسيدة زينب



تعقيم مسجد الطيبى



جمعية الاخلاص القبطية الخيرية



حملة تعقيم جمعية الاخلاص



عملية التعقيم



فريق المتطوعين امام مسجد الطيبى



مسجد الطيبى