شكرا لقرائتكم خبر عن الطاقة الذرية: موجودون بالمنافذ البحرية والجوية للتأكد من خلو الواردات من التلوث الإشعاعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت هيئة الطاقة الذرية، برئاسة الدكتور عاطف عبد الحميد، تقريراً يوضح أن الهيئة نفذت قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتخفيض عدد العاملين بالجهات الإدراية للدولة إلى الحد الأدنى مع مراعاة كافة الضوابط الصحية والإجراءات الاحترازية المعمول بها طبقا لتعليمات وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية.

وأفاد التقرير باستمرار الهيئة في تقديم الخدمات اللازمة لقطاعات الدولة المختلفة بصورة منتظمة ولا سيما القطاع الصحى مع الاستمرار فى دعم الأنشطة الصناعية والتجارية والتصديرية حتى لا تتأثر تلك الصناعات خلال الفترة الحالية التى تمر بها البلاد بصفتها الجهه الوحيدة المنوط بها تقديم تلك الخدمات فى مصر.

وأكد التقرير بقيام خبراء الكشف الإشعاعى بالهيئة بالتواجد بشكل دائم ومستمر فى كافة منافذ الدولة البحرية والجوية للتأكد من خلو الواردات من أى تلوث إشعاعى قد يؤثر على البيئة المصرية وصحة المواطن المصرى.

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كما تقدم الهيئة خدماتها من إنتاج وتوريد النظائر المشعة الطبية لأكثر من 88 مركز طب نووى ومستشفيات أورام حكومية أو خاصة فى 20 محافظة على مستوي الجمهورية، وقامت الهيئة في الفترة القصيرة الماضية بتوفير 99 مولد تكنسيوم و111 عبوة يود سائل مشع لتلك الجهات فى مصر.

وفى إطار دعم هيئة الطاقة الذرية لتوفير مستلزمات طبية معقمة بإفضل وسائل التعقييم للمواطن المصري ودعم الصادرات المصرية من المستلزمات الطبية وكذلك المواد الغذائية مثل التوابل والأعشاب قامت الهيئة بتعقيم ما يقرب من 1245 متر مكعب من المنتجات الطبية والأعشاب في الفترة من 18/3/2020 حتي 13/4/2020.