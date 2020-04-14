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الجريدة الرسمية تنشر قرار توفيق أوضاع أوضاع 74 كنيسة ومبنى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى ،رئيس الوزراء بتوفيق أوضاع بعض الكنائس والمباني لعدد 74 كنيسة ومبنى، بواقع 41 كنيسة و33 مبنى والمقدم بشأنها طلبات دراسة توفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة بجمهورية مصر العربية، ليصبح عدد الكنائس والمباني التي تم توفيق أوضاعها 1568 كنيسة ومبنى تابعاً.

 

كما نشرت الجريدة قرار رئيس الوزراء بشأن الموافقة على نقل أصول محطة محولات مدينة دمياط للأثاث للشركة المصرية لنقل الكهرباء بالمجان ، والموافقة على اعتبار الأراضى المملوكة للدولة بالشرقية أرضا أثرية .

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كما نشرت الجريدة قرار رئيس الوزراء بإضفاء صفة النفع العام على بعض الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتتمتع تلك المؤسسات والجمعيات الأهلية بعد إضفاء صفة النفع العام، بعدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها، وكذلك عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم، فضلاً عن إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقاً للأغراض التي تقوم عليها.

 

 

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