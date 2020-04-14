شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة القابضة للكهرباء تعقد جمعيتها العمومية لشركات التوزيع لليوم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه فى إطار سعى الوزارة المستمر لتطوير الأداء بشركات الكهرباء والجهود المتواصلة لرفعة وتقدم مستوى الأداء بها تستمر اليوم الثلاثاء فعاليات انعقاد اجتماعات الجمعيات العامة لعدد من الشركات كالآتى شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، والوجه القبلى لإنتاج الكهرباء، ومصر الوسطى لتوزيع الكهرباء والإسكندرية لتوزيع الكهرباء مع اتخاذ الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك لمناقشة واعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالى 2020/2021.

وتم خلال الاجتماعات مراعاة متطلبات السلامة والصحه المهنية فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها البلاد، كما تم مناقشة الموازنة التخطيطية للشركات حيث تم التأكيد خلال الاجتماعات على ضرورة تحقيق الأهداف المعروضة بالموازنة والإرتقاء بمستوي العمل بالشركات وتحسين معدلات الأداء.



كما أكد أعضاء الجمعية العامة على ضرورة تنفيذ المشروعات الاستثمارية والإحلال والتجديد والصيانات طبقاً للجداول الزمنية المعتمدة مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجرارات الضرورية للحفاظ على سلامة العاملين فى إطار الإجراءات العامة التى تقوم بها أجهزة الدولة والحكومة المصرية، بما لايؤثر على حسن سير العمل وجودته كذلك تم التشديد على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحه لتحقيق النمو المستدام.

كما تم توجيه الشركة القابضة لكهرباء مصر لشركاتها التابعة ببذل المزيد من الجهد لتحقيق الأهداف المرجوه ورفع كفاءة الوحدات من خلال الصيانات المبرمجة والعمرات وخفض معدلات إستهلاك الوقود، بالإضافة إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة نسب التحصيل من خلال تفعيل الآليات الخاصة بالتحصيل عن بعد بواسطة التقنيات الحديثة مع خفض نسب الفقد وتنفيذ عمليات الصيانة الدورية والإحلال والتجديد للشبكات طبقاً للخطة الزمنية وخفض معدلات الأعطال وسرعة الإستجابة لها وخفض أزمنة الفصل للحفاظ على إستمرارية التغذية الكهربائية وتحسين الجهود الكهربائية لدى المشتركين والتغلب على التحديات والمعوقات فى سبيل تطوير والرقي بأداء قطاع الكهرباء.