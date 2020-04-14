شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: غلق سوق المطرية نهائيا وتخصيص 1122 باكية ومحل للباعة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، التنسيق بين محافظة القاهرة ووزارة الداخلية لإيقاف العمل بسوق الخميس بحي المطرية بمحافظة القاهرة للحفاظ على صحة وسلامة المترددين على السوق والباعة المتواجدين به، وإغلاقه بصورة نهائية، فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية، بتشديد الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومنع تجمعات المواطنين خاصة فى الأسواق العشوائية.

وأضاف شعراوى، فى بيان اليوم أنه قام بالتواصل مع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف لبحث تخصيص 822 باكية و 300 محل ، بمساحات مختلفة في أحد المباني التابعة لهيئة الأوقاف بمنطقة المسلة بالمطرية والتى تبعد عن موقع السوق القديم بمسافة 2 كيلو متر وذلك لنقل الباعة الذين كانوا يتواجدون بسوق الخميس .

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة بين وزارة التنمية المحلية والمحافظة لتقدير القيمة الإيجارية المقترحة للباكيات والمحال الجديدة والتنسيق مع وزارة الأوقاف فى هذا الشأن والاتفاق علي أسعار مناسبة ومراعاة الباعة وحسب مساحة وموقع المحل والباكيات، خاصة وأن الحكومة تسعى لنقل الباعة لسوق نموذجى وحضاري جديد تنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن .

وتفقد اللواء محمود شعراوى، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة المبني التابع لهيئة الأوقاف المصرية، حيث استمع شعراوي وعبدالعال إلى عرض من المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية حول مكونات المبني والمساحات الخاصة بالباكيات والمحال المقترح نقل الباعة اليها وكذا بعض الشقق الموجودة في نفس المبني و المخصصة كورش صغيرة .

ووجه شعراوى باستكمال بعض الأعمال الإنشائية فى المبنى بالتنسيق مع وزارة الأوقاف وذلك خلال شهر ليكون جاهزًا للتخصيص للباعة الراغبين في الانتقال واستئجار محل أو باكية به ، كما طالب بحصر أعداد الباعة الراغبين فى الحصول على محل وباكية فى الموقع الجديد، بالتنسيق مع هيئة الأوقاف المصرية بعد إعداد عقود إيجار موحدة تتضمن مبالغ مالية للصيانة .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى وجود قطعة أرض على مساحة 5 أفدنة بالقرب من المبنى سيتم إقامة جراح سطحى للسيارات عليها للمترددين على السوق الجديد والمناطق المحيطة وذلك فى إطار حرص الوزارة والمحافظة على التيسير على المواطنين فى تحركهم اليومى بالمنطقة وعدم حدوث أى تكدسات مرورية خاصة ، مشيدًا بالجهود الكبيرة التى تقوم بها الأجهزة المعنية فى إنشاء عدد من الكبارى والمحاور المرورية الجديدة بحى المطرية وعدد من الأحياء بمحافظة القاهرة ورفع كفاءة شوارع العاصمة والتنسيق الحضارى لمنطقة سوق الخميس بالمطرية والتطوير الذى تشهده المنطقة بالكامل خلال الفترة الحالية .

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة الاستمرار في تحسين مستوى كافة الخدمات التي تقدم للمواطنين وتحسين مستوى النظافة ورفع القمامة من الشوارع أولاً بأول بجانب التواصل المستمر مع المواطنين للاستماع إلى شكواهم وحلها بصورة سريعة وخاصة التى تخص إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا .

ومن جانبه أشار اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة إلي جهود المحافظة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتطوير المنطقة المحيطة بالمبني الجديد حتي يتم نقل الباعة إلى موقع أكثر أماناً مع توفير كافة الخدمات وتطوير المداخل والمخارج ورفع كفاءتها .

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