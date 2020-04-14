شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع البحوث الإسلامية يطلق حملة إلكترونية لدعم العاملين بالقطاع الطبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطلق مجمع البحوث الإسلامية اليوم حملة توعوية إلكترونية لدعم الأطباء والعاملين في القطاع الصحي بعنوان "كونوا لهم عونًا"، فى إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر، بتكثيف الحملات التوعوية الإلكترونية التي ينفذها المجمع في ظل الظروف الحالية التي يمر بها الوطن، والتي تستهدف نشر الوعي بين الناس وتبصيرهم بكل القضايا المهمة التي ترتبط بحياتهم ارتباطًا مباشرًا.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد إن الحملة تستهدف التركيز على دعم الأطباء والعاملين في القطاع الصحي من أطباء وممرضين وغيرهم ممن يعرضون حياتهم وحياة أهليهم للمخاطر لأجل أن يعيش الناس جميعًا في أمان، حيث تُنف فعاليات الحملة من خلال توجيه رسائل وفيديوهات توعوية بمكانة هذه الشريحة المهمة في المجتمع.

وأضاف عيّاد أن الحملة تركز على كيفية تقديم الدعم اللازم والشكر الواجب لهم، كما تعالج بعض المظاهر السلبية التي ظهرت في الآونة الأخيرة من بعض فئات المجتمع، وتأثر بها الجميع من تنمر ضد هؤلاء الذي وضعوا حياتهم أمام واجبهم الوطني والإنساني، كما تركز الحملة على التأكيد على أن ما يبذله الأطباء ومن يعاونهم يجب أن يقابل بالشكر والتقدير والاحترام، لا أن يقابل بنكران الجميل، وأن هؤلاء لو توقفوا عن أداء دورهم لن يكون ذلك في صالح المجتمع بأكلمه.