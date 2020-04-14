شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد إبداعات طلاب كلية التربية الفنية جامعة حلوان بمشروعات مادة الطباعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح طلاب الفرقة الأولى فى تقديم مشاريع مقرر الطباعة بالسلك سكرين وهى ضمن مقررات مدخل الطباعة اليدوية، وذلك فى إطار الخطوات التى اتخذتها جامعة حلوان فى عملية التعلم عن بعد تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية.

وقال بيان صادر عن جامعة حلوان، إن أسلوب الطباعة بالسلك سكرين هو أسلوب هام فى الطباعة ويعتمد على الطباعة من خلال مسام الشاشة الحريرية بواسطة التصميم الذي تم إعداده بأدوات أقلام الحبر على ورق الكلك الشفاف وتتم الطباعة بالشاشة على أسطح الخامات المختلفة وخاصة الأقمشة والأوراق وغيرها من الخامات لذلك فهو من الأساليب التى يمكن أن تساعد الطالب بعد تخرجه فى أفكار وتطبيقات يستطيع توظيفها فى مشاريع فنية إنتاجية صغيرة أو كبيرة.

وتمت الخطوات الأولى لشرح الأسلوب الطباعى مع بداية الفصل الدراسى الثانى ومع ظهور فيروس كورونا وتوقف الدراسة بالجامعات تم التواصل مع الطلاب لاستكمال تدريس المقرر اون لاين عن طريق تطبيق الواتس، والتواصل بين الأساتذة وبين الطلاب وإرسال أفكار ومسودات التصميمات الفنية للطلاب لإبداء الرأى والملاحظات الفنية عليها لاستكمال صياغتهم الفنية عن طريق الصور المرسلة إلى أن تم إنجاز الأفكار الفنية الموجودة بالصور المرفقة وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد سليمان والفريق المعاون.



وحرص الطلاب على استكمال الأعمال الفنية في حدود الخامات الورقية وأقلام التحبير الموجودة لدى كل طالب بمنزله دون الاحتياج للخروج لشراء أدوات أو خامات تستوجب تواجده فى تجمعات وتم ذلك بالفعل.

كانت وزعت كلية الصيدله بجامعة حلوان أكثر من 150 كرتونة مواد غذائية على العمالة اليومية والمتضررين من السيول بقريتي نزلة عليان ومدينة السلام بالصف تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة إيمان حجاج عميد كلية الصيدلة، وإشراف الدكتورة فاطمة محرم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور ماجد نجم ، أن جامعة حلوان تبذل قصارى جهدها فى خدمة المجتمع المحيط بالجامعة لمواجهة هذه الأزمه ومد يد العون للقرى الأكثر احتياجاً، خاصة فى ظل اهتمام القيادة السياسية بالعمالة غير المنتظمة تأكيدا على التكافل الاجتماعى واستمرارا لجهود كليات الجامعة من أجل خدمة المناطق الأكثر احتياجاً.

وأضاف رئيس جامعة حلوان، أن كليات الجامعة ستقوم تباعاً بالمشاركة فى مبادرة الجامعة لدعم أبناء الوطن والتوعية بأهمية البقاء فى المنزل لحماية جموع الشعب المصرى من خطر فيروس كورونا.



ابداعات لطلاب كلية التربية الفنية بجامعة حلوان ضمن مشاريع الطباعة وتقديمها اون لاين (1)



ابداعات لطلاب كلية التربية الفنية بجامعة حلوان ضمن مشاريع الطباعة وتقديمها اون لاين (2)

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ابداعات لطلاب كلية التربية الفنية بجامعة حلوان ضمن مشاريع الطباعة وتقديمها اون لاين (3)



ابداعات لطلاب كلية التربية الفنية بجامعة حلوان ضمن مشاريع الطباعة وتقديمها اون لاين (4)



ابداعات لطلاب كلية التربية الفنية بجامعة حلوان ضمن مشاريع الطباعة وتقديمها اون لاين (5)



ابداعات لطلاب كلية التربية الفنية بجامعة حلوان ضمن مشاريع الطباعة وتقديمها اون لاين (6)



ابداعات لطلاب كلية التربية الفنية بجامعة حلوان ضمن مشاريع الطباعة وتقديمها اون لاين (7)



