شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم العالى" توزع 20 كابينة تعقيم كاملة على المستشفيات الجامعية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى أنه تم توزيع 20 كابينة تعقيم كاملة على المستشفيات الجامعية؛ بهدف تعقيم كافة المترددين على هذه المستشفيات، وحماية الفرق الطبية وجميع العاملين بالمستشفيات الجامعية من أخطار الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدًا أنه من المخطط توفير كبائن تعقيم أخرى لتزويد كافة المستشفيات الجامعية.

وأشار الوزير إلى أن هذا يأتى استكمالًا للإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها الوزارة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد بكل دقة وحزم، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الصحة العامة والحد من انتشار فيروس كورونا.

جدير بالذكر أنه سبق وأن وجه الوزير بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع المستشفيات الجامعية، واتخاذ التدابير الوقائية التي تحفظ سلامة الفرق الصحية والإدارية والمرضى بالمستشفيات الجامعية، وتوفير جميع أدوات الوقاية والتعقيم وأدوات الكشف لجميع العاملين بالمنشآت الجامعية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وكانت جددت وزارة التعليم التعليم والبحث العلمى دعوتها لدعم المستشفيات الجامعية والبالغ عددها 113 مستشفى جامعى على مستوى محافظة الجمهورية ، حيث دعم الوزارة في بيان صادر عنها اليوم الجمعة ، للتبرع والمساهمة بالزكاة والصدقة لصالح المستشفيات الجامعية على حساب 111111.

و خصصت وزارة التعليم العالى حساب رقم 111111 لصالح التبرع لتحسين الرعاية الصحية المقدمة لملايين المواطنين.

وأوضحت وزارة التعليم العالى، أن المستشفيات الجامعية تحتاج إلى تكاتف الجميع ومساعدتها من أجل الاستمرار فى تقديم خدماتها للمواطنين، ولتحسين الخدمة المقدمة إليهم، ولشراء أجهزة ومستلزمات طبية جديدة، بجانب زيادة القدرات الاستيعابية لهذه المستشفيات.

وأشارت وزارة التعليم العالى إلى أنه تم فتح حساب تبرعات باسم ( المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية) وننتظر تبرعاتكم وصدقاتكم وزكاتكم لهذا العام.