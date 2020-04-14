شكرا لقرائتكم خبر عن منظومة التأمين الصحى تكشف الطريقة الصحيحة لاستخدام الكمامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أن ارتداء الكمامة يكون عند الحاجة إليها خاصة فى الزحام وعند زيارة المريض للوقاية من فيروس كورونا المستجد وأشارت إلى ضرورة استخدامها بشكل صحيح.

ونصحت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة بارتداء الكمامة بشكل صحيح وعدم استخدامها لفترة طويلة على أن يتم قبل وبعد استخدامها غسيل اليد جيدا وطالبت بالتخلص الآمن منها.

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كان أوضح الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية أحد هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد على مدار الساعة للتعامل السريع مع أى تطورات قد تتطلب التدخل السريع، مؤكدًا تشديد سبل الرقابة الداخلية بكافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة لمتابعة تطبيق إجراءات مكافحة العدوى لضمان سلامة الأطقم الطبية والعاملين والمنتفعين بالخدمة من المواطنين المترددين عليها.

وأضاف الدكتور أحمد السبكى أن الهيئة تقوم بشكل مستدام ومنتظم بإجراء تعقيم وتطهير لجميع المنشآت الطبية كالمستشفيات والوحدات والمراكز الطبية كأحد ركائز مكافحة العدوى وتابع: الفريق الطبى يقوم لمجهود كبير فى تقديم الخدمة الطبية للمنتفعين.

وتابع السبكى: تعتمد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية على تطبيق معايير الجودة العالمية فى تقديم الخدمة الطبية كما تستند فى خططتها إلى منهجية استغلال التكنولوجيا فى اداء الخدمة والرعاية الصحية للمنتفع حرصا على وقته وتيسيرا علية خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من عدوى كوفيد 19 وفق توجيهات القيادة السياسية.