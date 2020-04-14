شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء المصرية تكشف حقيقة استخدام دواء بيطرى لعلاج كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت هيئة الدواء المصرية أنه وفقا لهيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA فإن عقار ايفرمكتين ظل لعقود طويلة يستخدم كدواء بيطرى للوقاية والعلاج من بعض الديدان الطفيلية الداخلية والخارجية، وبعد ذلك تم استخدامه للعلاج البشرى لمجموعة متنوعة من الديدان الطفيلية وكذلك قمل الرأس والجرب.

ووفقاً للخطاب الصادر عن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA والموجه للمتخصصين والمعنيين، ووفقاً للدراسة المعلنة من جامعة موناش الاسترالية فى هذا الشأن فإن فاعلية دواء ايفرمكتين فى القضاء على فيروس كورونا المستجد لم تُثبت إلا من خلال التجارب المعملية ومثل هذه التجارب تجرى فى المراحل الأولية ولا يمكن الاعتماد عليها حيث أن أى دواء يحتاج للعديد من الدراسات السريرية لإثبات فاعليته وأمانه فى الوقاية أو العلاج من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

كما تؤكد هيئة الدواء المصرية أن دواء ايفرمكتين له العديد من الآثار العكسية مثل الطفح الجلدى والغثيان والقيء والإسهال وآلام المعدة وتورم الوجه والأطراف، وبعض الآثار العصبية مثل الدوخة والارتباك، كما قد يؤدى إلى انخفاض مفاجئ فى ضغط الدم وقد يتسبب فى نقص كرات الدم البيضاء.

وتناشد هيئة الدواء المصرية المواطنين بعدم تناول أى علاج دون استشارة الفريق الطبى المختص وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد، والرجوع إلى مقدمى الخدمات الصحية فى هذا الشأن حيث أنه وفقاً لمنظمة الصحة العالمية لم يثبت حتى الآن اعتماد دواء فعال لعلاج هذا الفيروس.

