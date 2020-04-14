شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء الإسكندرية: تصدير 29 ألف طن بضائع عبر الميناء آخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابع الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية أعمال التعقيم والتطهير الوقائى لكافة المرافق بالميناء والتى يتردد عليها أعداد كبيرة من العاملين والمتعاملين بشكل يومى.

وقال الربان شاهين، وفق بيان صحفى إنه تم تكثيف أعمال التعقيم الوقائى خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية حيث تضمنت تطهير كافة المنشآت وواجهات المبانى والممرات والأرضيات والحوائط والأسطح والمكاتب والقاعات، والبضائع والشاحنات، والسيارات بإستخدام المواد الكيميائية المُطهرة، التى روعى فيها كافة الخصائص الصحية الآمنة وفقاً لما أقرته منظمة الصحة العالمية، وما يناسب السلع والبضائع، وبما يحقق ضمان سلامة وأمان المواطنين المترددين من إحتماليات الإصابة بأى عدوى، وذلك يأتي فى إطار تكثيف الجهود التى يقوم بها المختصين في الميناء للحد من إنتشار فيروس " كورونا " المستجد منذ ظهوره فى العالم.

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من جانبه أضاف رضا الغندور، المتحدث الرسمى باسم الميناء أن مينائى الإسكندرية والدخيلة يشهدان نشاطا علي مدار ال 24 ساعة حيث بلغ عدد السفن العاملة بالميناء 28 سفينة ، حيث وصلت 12 سفينة ، وسافرت 13 سفينة وتواجد بالمخطاف الخارجي 26 سفينة ، وبالمخطاف الداخلي 5 سفن ، وبلغ إجمالي البضائع الصادرة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 29 ألف طن ، أهمها البصل والبطاطس ، ووقود الطائرات ، وبلغ إجمالي البضائع الواردة 103 ألف طن أهمها القمح والمواد البترولية ، والخشب ، والصوديوم ، والفحم ، وخميرة ورق ، وبلغ عدد الحاويات الصادر 1163 حاوية مكافئة ، وعدد الحاويات الواردة 1472 حاوية مكافئة ، وتم دخول وخروج 11 ألف شاحنة عامة من وإلي الميناء هذا وقد بلغت كمية المتداول بالميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 419 ألف طن ، وبلغ مخزون الغلال مليون ومائة ألف طن منهم 366 ألف طن قمح.