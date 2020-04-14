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تشميع مكاتب بالعجوزة ومنشأة القناطر تتقاضى أموالا لإعداد مشروعات بحثية للطلبة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة من تشميع مكاتب مجاورة للمدارس يتقاضى أصحابها مبالغ مالية مقابل عمل الأبحاث التى يقدمها الطلاب وأعلنت عنها الوزارة، بعد ورود شكاوى من عدد من أولياء الأمور بمناطق العجوزة ومنشأة القناطر.

 

ووجه خالد حجازى، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة مديرى عموم الإدارات التعليمية بضرورة متابعة وملاحقة المستنزفين لأولياء الأمور والمضللين وأعداء النجاح، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.

 

وأضاف حجازى أنه بناء عل شكاوى واردة من بعض أولياء الأمور فى إدارتى العجوزة ومنشأة القناطر بتقاضى بعض المكاتب المجاورة لتجمعات المدارس التعليمية مبالغ مالية مقابل عمل الأبحاث، وعلى الفور تحركت لجان من مديرى العموم بصحبة رؤساء الأحياء وشركة المرافق ومسؤلى الاتصال السياسى بالإدارات المذكورة وتم غلق وتشميع المكاتب الواردة بالشكاوى.

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كان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وجه رسائل مهمة لطلاب سنوات النقل، قائلاً: "يجب على جميع الطلاب التركيز فى الوقت الحالى على كيفية إعداد المشروعات البحثية وعدم التطرق إلى كيفية تسليمه، حيث عملت الوزارة على توفير حلول كثيرة في حالة عدم وجود إنترنت منها الاعتماد على الكتاب المدرسي وتم توفير نماذج لعمل المشروعات البحثية للاقتداء بها"، مشيرًا إلى أن الوزارة سوف تعلن عن آليات تسليم المشروع البحثى فى الأول من مايو المقبل.

 

 

تشميع مكاتب بالجيزة تجرى مشروعات البحث للطلبة (3)
تشميع مكاتب بالجيزة تجرى مشروعات البحث للطلبة 

تشميع مكاتب بالجيزة تجرى مشروعات البحث للطلبة (1)
تشميع مكاتب بالجيزة تجرى مشروعات البحث للطلبة 

تشميع مكاتب بالجيزة تجرى مشروعات البحث للطلبة (2)
تشميع مكاتب بالجيزة تجرى مشروعات البحث للطلبة 

 

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