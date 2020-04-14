شكرا لقرائتكم خبر عن حملات على مجازر ومنافذ اللحوم تأكيدا لسلامة المعروض استعدادا لرمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، مديريات الطب البيطرى، بتكثيف حملاتها البيطرية اليومية، بالتنسيق مع أطباء الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر ومديريات الطب البيطرى، استعدادا لشهر رمضان بالمرور على مجازر اللحوم ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من الغش، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، تأكيدا على وصول غذاء صحى آمن للمواطنين فى المقام الأول.

وقال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، في تصريحات ”الخليج 365”، إن الحملات التفتيشية تشمل مجازر اللحوم بجميع محافظات الجمهورية، ومنافذ وعرض وبيع اللحوم بالاشتراك مع لجان من ادارة التفتيش على اللحوم بالمديرية والجهات المعاونة والوزارات المعنية الاخرى استعدادا لشهر رمضان، وأماكن عرض وبيع اللحوم ومصانع اللحوم وثلاجات الحفظ بدائرة المحافظة، مضيفا أنه يتم مراجعة التقارير الشهرية الواردة من محافظات الجمهورية المختلفة الخاصة بمخالفات لائحة المجازر، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاة المخالفين.

فيما أكد تقرير الخدمات البيطرية، أن أطباء الإدارة العامة للتفتيش على اللحوم تقوم بمراجعة التقارير الشهرية لمخالفات لائحة المجازر والتفتيش على اللحوم لمديريات الطب البيطرى على مستوى الجمهورية وإبـــداء الملاحظات الفنية ومخاطبة المديريات لتلافى السلبيات، مؤكدا أن الهدف الأساسى للإدارة العامة للتفتيش على اللحوم هو تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات وذلك للتأكد من وصولها الى المستهلك بصورة آمنة وصحية وذلك من خلال القيام بمأموريات دورية لجميع محافظات الجمهورية شهرياً لمراجعة أعمال التفتيش على اللحوم بدائرة المحافظة.

وأوضح التقرير، أنه تنفيذا لسياسة وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى بالحفاظ على صحة المواطن ، وتكثيف الدور الرقابى الهام للهيئة على اماكن عرض وبيع اللحوم والمنتجات الحيوانية وسعيا نحو توفير غذاء صحى وآمن، ومع ارتفاع معدل الاستهلاك للحوم والدواجن.