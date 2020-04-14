شكرا لقرائتكم خبر عن سابع الرحلات الجوية العراقية الاستثنائية تُغادر مصر لإعادة مسافرين عالقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت صباح اليوم الثلاثاء من مطار القاهرة الدولى، الرحلة السابعة من رحلات الجسر الجوى الاستثنائية للخطوط الجوية العراقية، مُتجهة صوب بغداد وعلى متنها 155 مواطناً من العراقيين العالقين فى مصر.

وأشاد سفير جمهورية العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية الدكتور أحمد نايف الدليمي، بالتعاون والتنسيق المستمر مع السلطات المصرية ذات الصلة، مُشيراً الى أنه تم التحضير أيضاً لتسيير رحلة جوية استثنائية ثامنة أخرى يوم الخميس المقبل، موضحاً أن السفارة تواصل تلقّي طلبات العراقيين الراغبين في العودة الى أرض الوطن، عبر المنصات الالكترونية الرسمية التي أعدتها لهذا الغرض، تماشياً مع توجيهات الأجهزة الصحية المصرية المختصة، باتباع إجراءات السلامة والوقاية من تفشي فيروس كورونا، مؤكداً استمرار السفارة فى جهودها لمتابعة أحوال العراقيين في مصر والعمل على تذليل كافة الصعوبات التي تواجههم خلال الظروف غير المسبوقة التي تتعرض لها دول عديدة نتيجة هذا الوباء الذي يجتاح العالم في الفترة الحالية.

وجاء ذلك في إطار تضافر الجهود بين كافة الجهات المصرية الرسمية ذات الصلة، وفي إطار التنسيق المستمر بين مختلف الوزارات العراقية ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها لمواجهة تفشي فيروس "كورونا المستجد"، والاستجابة لطلبات العراقيين بالخارج للعودة من الدول التي أعلنت تعليق الرحلات الجوية فيها.

وكانت السفارة، استنادا لموافقة لجنة الأمر الديواني (55) لسنة 2020، قد أعلنت عزمها وبالتنسيق مع خلية الأزمة المشكّلة، في وزارة الخارجية العراقية وباقي الوزارات ومكتب الخطوط الجوية العراقية في القاهرة، وتزامناً مع تداعيات أزمة فيروس كورونا الأخيرة، قد سَيّرَت (6) رحلات جوية استثنائية خلال الفترة السابقة، لعودة المواطنين العراقيين العالقين في مصر الى بغداد، بعد التعاون مع السلطات المصرية ذات الصلة.