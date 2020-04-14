شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: إزالة 52 ألف حالة تعدٍ على ضفاف نهر النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إنهم وضعوا خطة استراتيجية لمواجهة التحديات المائية خلال السنوات الماضية، بالتنسيق مع 9 وزارات أخرى.

وأشار "السباعي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" الإعلامية إسماء مصطفى، اليوم الثلاثاء، إلى أن توفير احتياجاتنا من المياه كان الهدف الرئيسي للخطة، وتعتمد الخطة على عدة محاور أهمها تحسين جودة المياه، وتنمية الموارد المائية، وترشيد استخدام المياه.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الري، أنهم عملوا على تغيير طرق الري، وتحويلها لطرق حديثة، منوها بأنه تم تحويل مليون فدان من طرق الري بالغمر إلى طرق حديثة.

ولفت إلى أن إعادة استخدام المياه بعد المعالجة من طرق تنمية موارد المياه.

وأوضح "السباعي"، أنهم أطلقوا الموجة الـ 15 من حملة القومية لحماية نهر النيل، حيث تم إزالة نحو 52 ألف حالة تعدٍ على ضفاف نهر النيل.

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وفى سياق آخر، وجه الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والري بضرورة استمرار غلق الحدائق والمتنزهات التابعة للوزارة خلال الفترة القادمة خاصة خلال فترة أعياد الربيع لمنع كافة أشكال الزحام والتكدس ومنعاً لانتشار الفيروس بين المواطنين، فى ضوء تنفيذ الإجراءات الإحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد covid 19 وضمن ما تتخذه وزارة الموارد المائيه والرى من إجراءات وتدابير بكافة الهيئات التابعة لها.

وتهيب وزارة الموارد المائية والري بالمواطنين الالتزام بتلك التعليمات حرصا على الصحة العامة وتنفيذ كافة التعليمات الطبية لمجابهة الفيروس وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الموارد المائية والرى كانت قد قامت بأعمال تطوير وتأهيل لكافة الحدائق والمتنزهات التابعة لها بمنطقة القناطر الخيرية مثل حدائق ( عفلة والمناشى ومتحف علوم المياه) وجارى الانتهاء من باقى الحدائق حتى تكون متنفس لكافة المواطنين للاستمتاع بها.

أكد عبد العاطى على استمرارية وتواصل كافة الأنشطة والجهود التي تقوم بها الوزارة بمختلف الأجهزة والهيئات والمصالح والقطاعات التابعة للوزارة على مدار الساعة لخدمة الشأن المائى، مع اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا على مستوى كافة المواقع والكيانات التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية، فضلاً عن رفع أقصى درجات الجاهزية لموسم الصيف.

يشار إلى أن وزارة الصحة والسكان رفعت استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

يذكر أن الوزارة إتخذت كافة الإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا حيث تم تخفيض كثافة القوي البشرية على اختلاف مستوياتها بكل من دواوين الوزارة وهيئاتها وأجهزتها المختلفة بالمحافظات لأقل من 20%.

