شكرا لقرائتكم خبر عن «الري»: صيانة وإحلال وتجديد ٧٨ قنطرة على نهر النيل وفروعه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الثلاثاء، تقريرًا موجزًا بشأن مجمل المشروعات التي قام بها قطاع الخزانات والقناطر الكبرى خلال العام المالي الحالي، في إطار مسئولية القطاع عن إدارة وتشغيل وصيانة وإحلال وتجديد ٧٨ قنطرة على نهر النيل وفروعه والرياحات والترع الرئيسية، مشيرًا إلى لأنه تم الانتهاء من المراحل الأخيرة للأعمال التكميلية لعملية تنفيذ مشروع إنشاء قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية والتي تشمل الانتهاء من أعمال التأمين الإلكتروني للقناطر بتكلفة تصل إلى 67 مليون جنيه.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن هذه القناطر تمثل أهمية كبرى لمنظومة الموارد المائية والري حيث تعد بمثابة وسيلة التحكم في التصرفات المائية الأمر الذي يضمن الاستفادة من المياه ووصولها لمناطق الاحتياج الفعلية كما تشمل القناطر الكبرى أهوسة ملاحية حديثة ومحطات توليد كهرباء نظيفة الأمر الذي يشير إلى كونها إحدى المنشآت الاستراتيجية المهمة، والتى توفر استفادة مثلى من المياه كمورد هام بكل المجالات وتبلغ تكلفة أعمال الصيانة الدورية سنويا للقناطر الكبرى التابعة للقطاع حوالي ٤٠ مليون جنيه.

وأكد الوزير استمرارية وتواصل جميع الأنشطة والجهود التي تقوم بها الوزارة بمختلف الأجهزة والهيئات والمصالح والقطاعات التابعة للوزارة على مدار الساعة فضلاً عن رفع أقصى درجات الجاهزية والاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات لتوفير التصرفات المائية اللازمة للوفاء بأغراض التنمية المستدامة بالدولة مع اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد على مستوى المواقع والكيانات التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية.

من جانبه، قال المهندس أشرف حبيشي، رئيس قطاع الخزانات، إن القطاع قام خلال الأشهر التسعة الماضية بتنفيذ أعمال بقيمة اجمالية تبلغ حوالى 300 مليون جنيه، حيث يتم حاليا تدعيم وتجديد قنطرة حجز الراهبين وتأهيل وتجديد بوابات قنطرة فم ترعة السلام بتكلفه تصل إلى 7 مليون جنيها وأيضا تدعيم وتحديث الهويس الشرقى بقناطر اسنا الجديدة بتكلفة تصل إلى 20 مليون جنيه.

وأضاف «حبيشي» أنه جار حاليًا تدعيم 30 بوابة من بوابات قناطر ادفينا وأيضا تدعيم وتأهيل عدد 25 فتحة بالبر الأيمن لقناطر زفتى وتدعيم هويس وقنطرة فم ترعة المنصورية وقنطرة عمر بك (مرحلة ثانية) بتكلفه حوالى 33 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه نظرا للأهمية الاستراتيجية للقناطر الكبرى واستمرارا لخطة التأمين المستهدفة من قبل القطاع من خلال تنفيذ منظومة أمنية متكاملة تشمل بناء أسوار اليكترونية وتركيب كاميرات مراقبة ونظم تحكم مطورة، فيتم حاليا إنشاء المنظومة الأمنية المتكاملة لتأمين سد ومفيض ودمياط بتكلفة تقديرية حوالى 32 مليون جنيه وأيضا جاري تنفيذ مشروع تحديث أنظمة وأجهزة التحكم والمراقبة لمفيض إسنا الجديدة- مرحلة أولى- بتكلفه حوالى 100 مليون جنيه .

وأشار تقرير رسمي أصدرته وزارة الري إلى قيام قطاع الخزانات والقناطر الكبرى خلال العام الماضي بتنفيذ حزمة من المشروعات والأعمال شملت تأهيل وتدعيم قناطر زفتى وقنطرتى حجز جمجره وميت غمر وقنطرتى فم أصفون والكلابيه وأيضا تم الانتهاء من أعمال احلال وتجديد مسجدى الرى واليوسفى والمبنى الإدارى لهندسة رى شرق ديروط هذا وفى اطار تطوير منظومة الصيانة فقد تم الانتهاء من تصنيع وتوريد عدد ثلاث ورش متنقلة لأعمال الصيانة العاجلة وذلك بهدف التدخل الفورى في حالة حدوث أية أعطال مفاجئة وتبلغ قيمة ما تم تنفيذه من أعمال بالعام المالى السابق حوالى 550 مليون جنيه.

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