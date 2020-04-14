شكرا لقرائتكم خبر عن أم تحرق ملابس ابنتها المُصابة بـ«كورونا» في بورسعيد.. والسبب: «غِيّرة بنات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت سيدة مقيمة بمساكن خالد ابن الوليد بحي الزهور ببورسعيد، مساء الإثنين، بإشعال النيران في ملابس ابنتها الممرضة بمستشفى الزهور، المحتجزة حاليًا داخل مستشفى «أبوخليفة» للعزل، لإصابتها بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنها «تُنفّذ تعليمات وزارة الصحة»، بحسب قولها.

فيما قالت الممرضة «م.أ» من داخل مستشفى العزل «أبوخليفة» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الثلاثاء، إن مجهولة تشعر بالغيرة منها اتصلت بوالدتها، وادعت على غير الحقيقة أنها من وزارة الصحة، وخدعت الأم ودفعتها لحرق ملابسها، مشيرة إلى أنها أصيبت أثناء عملها في مستشفى الزهور، وقيامها بتمريض أحد المصابين بالفيروس، ما دعاها إلى عزل نفسها في منزلها، وظهرت عليها الأعراض أثناء العزل، وتم نقلها لمستشفى العزل، لتلقي العلاج.