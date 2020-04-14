شكرا لقرائتكم خبر عن يتقصى المصابين والمخالطين.. «هندسة حلوان» تبتكر تطبيق ذكي للهاتف لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام فريق بحثي بمعمل الأبحاث اللاسلكية بكلية الهندسة بجامعة حلوان، برئاسة الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، وبقيادة الدكتور محمود المسلاوى، الأستاذ المساعد بقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات، وبمشاركة المهندس عبدالله ابراهيم، والمهندس محمد عنانى، أعضاء الفريق البحثي بالمعمل، بالعمل على تصميم وابتكار نظام إلكتروني متكامل يدعم عملية التقصي الذاتي والمتابعة للأشخاص المحتمل مخالطتهم لأشخاص ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد مما يساعد في الحد من انتشار الفيروس.

يتكون النظام المبتكر من ثلاثة أجزاء رئيسية، هي: (تطبيق ذكى على الهاتف المحمول، منصة إلكترونية لمعالجة البيانات، موقع إلكترونى على الإنترنت)، وتعمل هذه الأجزاء بصورة تكاملية وتعتمد على بعض التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعى.

ويمكن لهذا النظام إتاحة أداة تمكن الأشخاص من التقصي الذاتي لاحتمالية مخالطتهم بأحد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد، حيث يقوم التطبيق أتوماتيكيا عن طريق معالجة بعض البيانات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى بتنبيه صاحب الهاتف بأنه ربما كان موجود في محيط أو خالط أحد الأشخاص الحاملين للفيروس في الأيام المحددة الماضية ومن ثم اتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة وبالتالي الحد من انتشار هذا الفيروس.

كما يتيح هذا النظام توفير وسيله فعالة تساعد في تنشيط ذاكرة الأشخاص الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا لتذكر الأماكن والأوقات التي تواجد بها قبل اكتشاف إصابته مما يدعم عمليات التقصي والتتبع للحالات المخالطة لهؤلاء الأشخاص، هذا بالإضافة إلى الإعلام الأتوماتيكى للجهات المعنية عن الأماكن مرفقة بالأوقات التي تواجد بها أشخاص حاملين للفيروس لاتخاذ إجراءات التعقيم المناسبة لتلك الأماكن والمواقع أو أي إجراءات احترازية أخرى.

كما يعمل النظام على توفير وسيلة إلكترونية فعالة تتيح للأشخاص الذين اكتشفوا احتمالية مخالطتهم لأشخاص مصابين بالفيروس من خلال خدمة التقصي الذاتي التي يقدمها النظام بالتواصل مع الجهات المعنية بالدولة (مثال وزارة الصحة والسكان المصرية) لإعلامهم بحالتهم الصحية بشكل دوري ومن ثم استقبال الإجراءات الاحترازية وبروتوكولات التعامل الواجب العمل بها بما يتيح عملية المتابعة المستمرة لهؤلاء الاشخاص.

ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات، عبر زيارة الصفحة الخاصة بالنظام المبتكر على الموقع الالكترونى لمعمل الابحاث اللاسلكية بكلية الهندسة بحلوان: https://wrl.helwan.edu.eg/solutions/tracy/

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