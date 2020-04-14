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شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفي فتح باب التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة بالوحدات المحلية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الثلاثاء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن فتح باب التسجيل في منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة بالوحدات المحلية.
وتواصل المركز مع وزارة القوى العاملة، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفتح باب التسجيل في منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة بأي من الوحدات المحلية، مُوضحةً أنه قد تم تحديد فترة أسبوعين كمهلة لتسجيل بيانات المتقدمين عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وقد انتهت المهلة يوم الخميس الماضي 9 أبريل، ولا توجد أي وسيلة أخرى لإعادة التسجيل، حيث بلغ عدد من تقدموا نحو 2 مليون مواطن، وقد تم تدقيق وتصفية كشوف المتقدمين لتقديم المنحة للمستحقين الفعليين، ليصل العدد إلى مليون و500 ألف مستحق.
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