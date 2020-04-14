شكرا لقرائتكم خبر عن «سيرة عاشت هنا أكتر صاحبها ما عاش».. تخليد اسم الشهيدة سونيا عبدالعظيم بـ«الفرنساوي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفيذًا لقرار الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بإطلاق اسم الطبيبة سونيا عبدالعظيم عارف، طبيبة قرية «شبرا البهو» التي وافتها المنية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، على إحدى وحدات قصر العيني الفرنساوي بالجامعة، فقد تم وضع لوحة باسم الطبيبة على جناح (ج) بالدور الرابع بالمستشفى اليوم.

وكان الدكتور محمد الخشت، قدم تعازيه إلى أسرة الطبيبة المتوفاه، مؤكدًا أن إطلاق اسمها على جناح (ج) بمستشفى الفرنساوي، نوع من رد الاعتبار لها وللكادر الطبى، بعد أن رفضت قلة غريبة على النسيج المصري دفنها.

وقال إن الجميع يقدر دور الأطباء وهيئة التمريض والعاملين بالمستشفيات، وأن قيادات وأجهزة الدولة وعلماء وأطباء وتمريض مصر يصطفون الآن في الصفوف الأولى لمواجهة فيروس كورونا المستجد، داعيًا إلى تعاون الجميع في مواجهة هذا الخطر، والترفع عن الأنانية، مؤكدًا أن الرهان الآن على معركة الوعي وطريقة التفكير.

القرار يذكر ببيت شعر غنائي يقول «ولا شئ يعطر حياتنا يمد في مداها غير سيرة عاشت هنا أكتر صاحبها ما عاش».

إطلاق اسم الطبيبة الشهيدة سونيا عبد العظيم على جناح (ج) بمستشفى الفرنساوي

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اتصل تليفونيا مع الدكتور محمد هنداوى، زوج الراحلة الكريمة الطبيبة سونيا عارف، قدم خلاله واجب العزاء في فقيدة الوطن.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى في اتصاله: «أكلمك كمواطن مصرى، قبل أن أكون رئيسا للوزراء، لأقدم خالص العزاء، وأعتذر لكم بالنيابة عن جموع المصريين، عما صدر من تصرفات مشينة من بعض أهالى قرية شبرا البهو، ومن أخطأ سيحاسب بالقانون، وهؤلاء لا يعبرون سوى عن أنفسهم، بينما جموع المصريين يقدرون جهود الأطقم الطبية، وتضحياتهم، ولن نسمح لأحد بأن يهين أو يتعدى على أي فرد بها».

وشدد رئيس الوزراء على أن «المجتمع كله يقدر ما تقوم به الأطقم الطبية من جهود وتضحيات، فهم خط الدفاع الأول، في مواجهتنا لفيروس كورونا المستجد، موجها الشكر لجموع العاملين في الحقل الطبى، قائلا: لا تلتفتوا لهذه الصغائر، ولا تشغلكم هذه الممارسات والمواقف المشينة من البعض عن معركتكم الشريفة للدفاع عن أبناء وطنكم، فجميعنا نقدركم، ونساندكم، ونصطف معكم، وسينصرنا الله، بإخلاصنا جميعا وتكاتفنا وتفانينا».

والأحد الماضي، المأمر المستشار محمد حفني، رئيس النيابة الكلية بالمنصورة، مساء الأحد، بحبس 23 متهما، بينهم 4 سيدات، جميعهم من أهالي قرية شبرا البهو التابعة لمركز أجا، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في واقعة منع دفع جثمان الدكتورة سونيا عارف المتوفاة بفيروس كورونا المستجد.

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ووجهت النيابة العامة للمتهمين: «التجمهر والإرهاب ومقاومة السلطات وتعطيل المواصلات العامة وقطع الطريق».

كان أهالى القرية اعترضوا سيارة الإسعاف التي تقل الجثمان ومنعوا دخوله إلى المقابر لدفنها بمقابر أسرة زوجها بالقرية بعدما أذاع أحد الأشخاص في ميكروفون المسجد دعوة لحث المواطنين على النزول ومنع دفن الجثمان بدعوى «منع انتشار العدوى».

وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان الواقعة وحالوا لعدة ساعات إقناع الأهالي أن دفن الجثمان سيتم وفقًا للإجراءات الصحية المتبعة بحضور فريق الحجر الصحي، ولن يؤثر على صحتهم.