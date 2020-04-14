شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: صرف ٩٣٪؜ من معاشات إبريل حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتابع نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، خطة صرف المعاشات في جميع أنحاء الجمهورية لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، حيث تستمر غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص في متابعة صرف المعاشات على مدى ساعات اليوم.

وأشارت الغرفة، في تقرير لها، إلى انتظام عملية الصرف للفئات التي تخلفت عن الأيام المحددة لها وفق خطة الصرف التي أعلنتها وزارة التضامن مطلع الشهر الجاري، حيث بلغ إجمالي حركات الصرف حتى مساء أمس الاثنين عدد 6.946 مليون حركة صرف بقيمة إجمالية 9.896 مليار جنيه، لتصبح نسبة المنصرف ما يزيد عن 93% من إجمالي قيمة معاشات المستهدف صرفها بالخطة الجديدة لشهر إبريل.

ووفقا للتقرير، بلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي 767 ألف حالة بقيمة إجمالية تقارب 1.268 مليار جنيه، وعدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات ( A.T.M) 2.835مليون حالة صرف بقيمة إجمالية 3.335 مليار جنيه، بالإضافة 3.344 مليون حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 5.291 مليار جنيه، في حين تم تحويل 4.44 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد على 1.68 مليون قائم بالصرف.

وجدير بالذكر أن وزيرة التضامن الاجتماعي كانت قد قررت السماح لكافة البطاقات التي كانت متوقفة بسبب عدم القيام بعملية تحديث البيانات والتنشيط التي يجب إجراؤها كل 6 أشهر دون توقف أو طلب إعادة التنشيط خلال الأشهر الثلاث القادمة أيضاً.