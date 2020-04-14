شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان أول بوابة تعقيم إلكترونية في المستشفيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، الثلاثاء، أعمال تشغيل أول بوابة إلكترونية للتعقيم الذاتي بمستشفيات بنها الجامعية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة راندا مصطفى، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع والتنمية، والدكتور عارف سليمان، عميد كلية الهندسة ببنها، والدكتور مصطفى القاضي عميد كلية الطب.

واستمع محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها إلى شرح من فريق العمل حول طبيعة عمل البوابة ودورها في تعقيم المترددين على المستشفيات الجامعية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجامعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأشاد محافظ القليوبية بالدور التعليمي والمجتمعي لجامعة بنها ومراكزها البحثية، وما تقدمه من استشارات فنية وخدمات مجتمعية للمواطنين، مؤكدا على أهمية الاستفادة من أفكار الطلاب وابتكاراتهم وتوظيفها لخدمة أهالي القليوبية.

وأكد «الهجان»، أن المحافظة اتخذت مجموعة من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، حيث تم وضع خطة متكاملة لتطهير كافة المنشآت التابعة لكافة القطاعات من خلال خطة تطهير مركزية تقوم بها المحافظة، بالإضافة إلى خطط التطهير الذاتي التي تقوم بها بعض المديريات مع زيادة عمليات التعقيم والتطهير يومي الجمعة والسبت.

من جانبه قال رئيس جامعة بنها، أن البوابة المعقمة هي مبادرة أطلقتها الجامعة للمساهمة في الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتوفير وسائل الحماية للمواطنين والمترددين على الجامعة، مشيرا إلى أن إنتاج البوابة بالكامل بأيدي طلاب كلية الهندسة ببنها، وبالتنسيق مع مركز ريادة الأعمال، وتحت إشراف فريق كامل من الأساتذة المتخصصين بالكلية.

وأوضح «السعيد»، أن البوابة خضعت لعدة تجارب قبل بدء تشغيلها ووضعها بمداخل المستشفى بشكل عملي، مشيرا إلى أن الجامعة تعمل على قدم وساق لإنتاج أكبر عدد من البوابات لوضعها على جميع مداخل المستشفيات الجامعية والكليات لضمان سلامة جميع العاملين والمترددين على الجامعة.

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وأكدت الدكتورة راندا مصطفى، أن الغرف أو البوابات المبتكرة تقوم على رش الرذاذ المعقم على المترددين على المستشفيات من المداخل والاستقبال لتطهير وتعقيم كل شخص يزور أو يتوجه للمستشفيات.

وأكدت، أنه من المقرر نشر هذه الغرف بمداخل ومخارج المستشفيات الجامعية لمنع العدوى وحماية المواطنين والأطباء وفرق التمريض والمترددين لتلقى الخدمة العلاجية .