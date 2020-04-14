شكرا لقرائتكم خبر عن «جنوب سيناء» تنفي غلق نفق الشهيد أحمد حمدي: يعمل بصورة طبيعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت محافظة جنوب سيناء، في بيان لها على البوابة الإلكترونية للمحافظة، اليوم الثلاثاء، إنه لا صحة لما تناولته مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع من غلق نفق الشهيد أحمد حمدي الذي يربط جنوب سيناء بكافة المحافظات، مؤكدة أنه يعمل بصورة طبيعية ما عدا ساعات الحظر.

وطالب اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بعدم الانسياق وراء الشائعات، وضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية، حتى لا يتعرض الذين يتداولون هذه الشائعات للمسائلة القانونية.