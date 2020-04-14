شكرا لقرائتكم خبر عن قرع أجراس الكنائس المغلقة.. قرار لمطرانية المنيا يرفع معنويات الأقباط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أثار قرار إيبارشية المنيا وأبوقرقاص للأقباط الأرثوذكس، تخصيص مواعيد يومية لمعاودة قرع أجراس الكنائس المغلقة، شجون الكثيرين.

وتداول الأقباط تسجيلات الفيديو لمشهد قرع الأجراس، باعتبارها مبعث طمأنينة أن المستقبل القريب يحمل أمل استئناف الأنشطة الكنسية قريبا.

وأرفق البعض مع المشاهد المتداولة تعليقات «الكنيسة راجعة»، بينما اعتبرها آخرون بمثابة رسالة معايدة وتحية شخصية تحمل بارقة أمل وسط التدابير الحالية.

وكان الأنبا مكاريوس، الأسقف العام بالمنيا وأبوقرقاص قد سبق وقرر معاودة قرع الأجراس للكنائس مرتين يوميا طوال فترة أسبوع الآلام مع الالتزام بقرار الكنيسة القبطية بتمديد فترة تعليق جميع الأنشطة الكنسية وغلق الكنائس للمساهمة في مجابهة فيروس «كورونا المستجد».

ووفقا للقرار المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، امتنعت الكنائس الأرثوذكسية عن إقامة صلوات أحد السعف وأسبوع الآلام المقدس والتي تمتد حتى فجر الأحد المقبل، الموافق يوم عيد القيامة المجيد، واكتفت الكنائس فقط بدق أجراسها.

وقال الأنبا مكاريوس، أسقف عام المنيا، إن قرع الأجراس هذه الفترة ليس لدعوة الشعب للمجيء إلى الكنيسة، وإنما للتذكير بمواعيد الصلاة المعتادة، ليصلوها في منازلهم، ولا يتكاسلوا.

ويمثل جرس الكنيسة، عنصر أساسي من مكونات المبنى الكنسي، لما له من دور حيوي في يوميات أقباط مصر وارتباطها بالكنيسة.

وقال الأنبا مكاريوس، إن الأبواق استخدمت قديماً في الإعلان عن القرارات الملكية أو الاحتفالات في المعابد، وفي المسيحية استخدمت الأجراس الخشبية ثم المعدنية بعد ذلك، للإعلان عن الصلوات والاحتفالات والمشاركات الوجدانية بشكل عام.

أما في الإسلام استخدمت المآذن في الإعلان عن الصلاة وللتنبيه لبعض المناسبات والأحداث.

وفي الكنيسة الآن في العصر الحديث تستخدم الأجراس في العشيات ــ أمسية صلوات تقام ليلة القداس الإلهي ــ وفي القداسات، وليالي الأعياد الكبيرة، وايضاً في الجنازات قبل وأثناء الصلاة.

ولفت الأنبا مكاريوس، إلى أنه قد تقرع الأجراس أيضاً في مناسبات وطنية من الانتصارات والثورات الوطنية، ووفاة الرؤساء وتنصيبهم والاحتفالات الوطنية.

وفي الماضي القريب قرر قداسة البابا تاوضروس الثاني، تقرع الأجراس تضامناً مع أسر الشهداء والمصابين في الحادث الأرهابي البشع الذي حدث للمصليين في مسجد الروضة، وذلك في نوفمبر من عام 2017، ليعلن عن حدث جلل وعن تأثرنا الشديد بما حدث.

والأجراس كانت تستخدم في العهد القديم حيث كان يرتديها رئيس الكهنة حيث يسمع الشعب أصواتها فيعرفون وقت دخول وخروج الكاهن إلى قدس الأقداس استخدامها في الكنائس بدايات القرن الرابع الميلادي، عندما أعلنت الدولة الرومانية أن «المسيحية» واحدة من الديانات في الدولة، وتم استخدامها للإعلان عن بدء الصلاة في الكاتدرائيات، بالإضافة إلى استخدامها فيما بعد انتشار المسيحية للإعلان عن الصلوات في الكنائس كلها.

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وكانت الأجراس في القرن الرابع والخامس الميلادي عبارة عن لوح خشبي أو معدني كبير، يحمله الراهب ويدق عليه من أجل إعلان الصلاة، والتي مازالت تستخدم حتى الآن في الأديرة البيزنطية لإيقاظ الرهبان من أجل الصلاة، مثل دير «سانت كاثرين» في مصر.

ويعلق الجرس غالباً في أعلى منارة الكنيسة، ويكون حجمه كبيرا حتى يصل صوته لأكبر عدد ممكن في المنطقة المحيطة بالكنيسة، وتُوكَل مهمة ضربه إلى أحد خدام الكنيسة بعد أن يكون قد تلقى تدريباً جيداً على استخدامه، وتختلف دقاته وفقاً للمناسبة التي يدعو إليها

وتتعدد الرنات في الكنائس، فهناك رنة «الموت» وهي عبارة عن دقات بطيئة متقطعة تفصلها ثوان معدودة، ويتم دقها أيضا في صلوات «الجمعة الحزينة» في أسبوع الآلام، وبالنسبة للمسيحيين يكفي أن نسمع الدقات الحزينة حتى نعرف أن هناك من توفي.

رنة الفرح.. وهي الدقات السريعة المتتالية التي تصدرها الأجراس في الأعياد، وعادة ما يتم استخدام أكثر من جرس، وبدونها لا يشعر القبطي بفرحة العيد.

ورنات «الفرح» تطلقها الكنائس أيضاً عند دخول البابا للكنيسة، وأيضا عند دخول الأسقف، وهي أيضاً تساهم كثيرًا في إعلام المسيحيين بوصول الأسقف أو زائر من رتبة كنسية كبيرة.

وأخيراً رنة «القداس» وهي الدقة المعتادة في صلاة قداس الجمعة والأحد، أو في أيام الصوم حيث تقام قداسات بصورة يومية في الأصوام، وهي تعتبر منبه مجاني للمسيحيين.

أما استخدام الأجراس في الأديرة، فيزيد عن استخدامه في الكنيسة في بعض الأحيان، حيث جرت العادة في الدير أن تُدق الأجراس ليجتمع الرهبان عند منتصف الليل، وعند الفجر للصلاة لتأدية صلوات التسبحة وصلاة منتصف الليل، كما أن الأجراس تُستخدم في حالة الحدث الجلل في الدير مثل وفاة أحد الرهبان.