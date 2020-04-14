شكرا لقرائتكم خبر عن رفع حالة الطوارئ لاستقبال موسم حصاد القمح بالمنيا.. وتجهيز 47 موقع للاستلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بمحافظة المنيا، أنه تم الانتهاء من تجهيز جميع مواقع استلام محصول القمح، وعددها 47 موقع موزعة على جميع مدن وقرى المحافظة، واللجان المشكلة للاستلام وفقا لقرارات وزير التموين وبالأسعار المعلنة بقيمة 700 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و685 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراط، و670 جنيها، لأردب درجة نظافة 22.5 قيراط.

من جانبه قال المهندس عبدالعاطي صديق، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، سيتم حصاد 249 ألف و400 فدان بزيادة 31 ألف فدان عن العام الماضي، وبإنتاجية تتراوح ما بين 22-24 إردب للفدان، مؤكدا أن عملية الحصاد تبدأ على مرحلتين الأولى بالأراضي الجديدة «الصحراوي» في 15 إبريل الجاري، والثانية في الأراضي القديمة «داخل الوادي» في نهاية الشهر.

وقد أعلنت مديريتي الزراعة والتموين بالمحافظة، رفع حالة الطوارئ لاستقبال موسم حصاد وتوريد بتخصيص 47 موقع بينهم 24 موقع ترابي، و9 مستودعات و3 شون متطورة، و5 هناجر و6 صوامع تابعة للبنك الزراعي، والمطاحن والشركة القابضة للصوامع، منتشرة من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا.

تتصدر محافظة المنيا محافظات الجمهورية من إنتاج القمح لكونها تنتج الثلث سنويا، لزراعتها مساحة 249 ألف و400 فدان بزيادة 31 ألف فدان عن العام الماضي، بمتوسط إنتاجية عالية تتراوح مابين 22-24 إردب للفدان .