شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد المحاور والطرق الرئيسية والكباري بـ«6 أكتوبر» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتفقد المحاور والطرق الرئيسية والكباري بمدينة السادس من أكتوبر عقب جولته بمصنعين في المدينة، صباح اليوم، ورافقه خلال الجولة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسؤولو الوزارة، وشملت الجولة الطريق الدائري الأوسطى، وطريق الواحات.

وأكد رئيس الوزراء على أن تفقده للمحاور والطرق الرئيسية والكباري بمدينة السادس من أكتوبر، يأتي لأهميتها كونها تخدم قطاعا عريضا من المواطنين، فضلاً عن خدمتها للقطاع الصناعي والإنتاجي، وفي هذا الصدد شدد مدبولي على ضرورة الانتهاء من تنفيذ مشروعات البنية التحتية المختلفة التي يتم تنفيذها في المواعيد والجداول المتفق عليها لما ستسهم فيه من تحقيق سيولة مرورية كبيرة.

كما اطمأن رئيس الوزراء على اتخاذ جميع شركات المقاولات المنفذة للمشروعات للإجراءات الاحترازية والوقائية، وارتداء جميع العاملين للكمامات، مشيرا إلى أن صحة وسلامة العاملين في المشروعات تأتي على أجندة الأولويات، إضافة إلى الحفاظ على الإنتاج والتصنيع، واستكمال المشروعات المختلفة.

واستمع رئيس الوزراء خلال الجولة التفقدية، لشرح تفصيليّ حول هذه المحاور والطرق من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث أشار إلى أن المحاور والطرق التي تخدم المدينة تتضمن الطريق الدائري الأوسطي، وطريق الواحات والطريق الدائري الجنوبي، موضحاً أن الطريق الدائري الأوسطي يتكون من قطاعين؛ الأول يبدأ من تقاطع طريق الواحات حتى طريق الفيوم، والثاني من تقاطع طريق الواحات حتى نهاية كردون المدينة مع الحزام الأخضر.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن مشروع القطاع الأول يتضمن جزءين؛ الجزء الأول منه الطريق الدائري الأوسطى الذي يتم تنفيذه لتطوير وتوسعة وإنشاء طريق رئيسي وداعم للاتجاهين، ويبلغ طوله 16 كيلو متراً بعرض 82 متراً، وكل اتجاه يتكون من رئيسي وشاحنات، وتتضمن الأعمال الصناعية لهذا القطاع كوبري 14 بالطريق الدائري الأوسطي، كما يشمل الجزء الأول من هذا القطاع طريق الفيوم وهو عبارة عن تنفيذ طريق داعم بطول 11 كيلو متراً وعرض 14،75م (ثلاث حارات مرورية بعرض 3،75م ) في اتجاه المدينة، وتتضمن الأعمال الصناعية له إجمالي 3 كباري( 16 -10 -11 بطريق الفيوم).

كما أوضح وزير الإسكان، أن هناك عدة أهداف لهذا المشروع؛ حيث تمثل هذه الوصلة جزءاً من الطريق الدائري الأوسطي، كما يستهدف تخفيف الضغط المروري على طريق الفيوم عن طريق إنشاء طريق خدمة لفصل مداخل مدينة 6 أكتوبر عن طريق الفيوم، إلى جانب رفع كفاءة وتوسعة وصلة دهشور الجنوبية؛ لتتناسب مع الوضع الجديد بالنسبة للطريق الدائري الأوسطي، وتستوعب ضغط مرور النقل الثقيل القادم من وإلى المنطقة الصناعية.

وتشمل الأعمال الصناعية للجزء الأول من القطاع كوبري 14، وهو عبارة عن تعدية مزلقان السكة الحديد بكوبري علوي حر وإلغاء مزلقان السكة الحديد على وصلة دهشور الجنوبية (امتداد الدائري الأوسطي)، وقد تم التشغيل التجريبي له، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال الطرق في 15 مايو 2020، وقد تم التشغيل التجريبي لهذه الأعمال، وتصل نسبة إنجاز أعمال الطرق فيها بدون طبقة سطحية إلى 97%، كما تصل نسبة الإنجاز الكلية بدون طبقة سطحية للمشروع إلى 97%.

وفيما يتعلق بالأعمال الصناعية لطريق الفيوم، فقد تمت الإشارة إلى أن الهدف منها هو إلغاء جميع الدورانات السطحية للسيارات واستبدالها بكباري؛ وذلك للحد من حوادث السيارات على الطريق، حيث أن كوبري10 عبارة عن عمل دوران خلفي حر للقادم من أكتوبر إلى ميدان الرماية ونسبة الإنجاز به تصل إلى 98 %، وتاريخ الانتهاء منه في 15 مايو، بينما الهدف من كوبري 11 هو عمل دوران خلفي حر للقادم من الفيوم إلى مدينة 6 أكتوبر، وتم التشغيل التجريبي له، كما أن كوبري 16 هو عبارة عن تعدية مزلقان السكة الحديد على طريق الخدمة لربطه بمنطقة الإسكان الاجتماعي، وتصل نسبة الإنجاز إلى 90 % وتاريخ الانتهاء من تنفيذ أعماله في 15 مايو أيضاً.

كما أشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن مشروع القطاع الثاني (الجزء الثاني من الطريق الدائري الأوسطي، وتقاطع طريق الواحات حتى نهاية كردون المدينة مع الحزام الأخضر)، يهدف إلى تطوير للطريق الدائري الأوسطي في نطاق الفاصل السكني الصناعي بمدينة السادس من أكتوبر ليصبح بعرض يتراوح من 56 متراً وحتى 82 مترا بدلاً من 30 متراً وذلك ليكون بعدد 4 حارات رئيسية وحارتيْ خدمة.

وتستهدف الأعمال الصناعية لهذا المشروع تنفيذ كوبري المحور المركزي والمحور الموازي بطول 1320 متراً ووصلت نسبة الإنجاز إلى 90%، وكذا كوبري جمال عبدالناصر بطول 1200 متر وهو بنسبة إنجاز وصلت إلى 80%، ثم كوبري البوليفارد بطول 1040 متراً ونسبة الإنجاز 75.%

ومن المقرر الانتهاء من الأعمال الصناعية في 31 مايو المقبل، والتي تصل فيها نسبة إنجار أعمال الطرق بدون طبقة سطحية إلى 75%، كما تصل نسبة الإنجاز الكلية بدون طبقة سطحية إلى 75%.

وتشمل الأعمال الصناعية لطريق الواحات تنفيذ 8 كباري، جار تنفيذ 5 منها، وتم إرجاء 3 كباري آخرى، ويستهدف المشروع تطوير الطريق الرئيسي وتنفيذ طريق داعم 3 حارات بعرض 16،75 مع استيعاب مسار BRT، إلى جانب رفع الكفاءة المرورية لطريق الواحات عن طريق إنشاء طريق داعم على جانبي طريق الواحات الرئيسي يتسع لثلاث حارات مرورية لكل اتجاه؛ بدءاً من التقاطع مع طريق الجيزة / الفيوم حتى التقاطع مع مسار الطريق الدائري لمدينة أكتوبر، مع حل نقاط الاختناقات المرورية على الطريق بعدة أعمال صناعية، بالإضافة إلى رفع كفاءة عروض الحارات القائمة بالاتجاهات الرئيسية.

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كما تشمل الأعمال الصناعية إلغاء جميع الدورانات السطحية للسيارات واستبدالها بكباري للحد من حوادث السيارات على الطريق، ومنها كوبري2 الذي يتم تنفيذه على مستويين عند تقاطع الواحات مع الدائري الأوسطي؛ لربط طريق الواحات مع وصلة دهشور الجنوبية بنسبة إنجاز 75%، (2-2 و2-3 و2-5 و2-6 اتجاه الواحات، وينتهي العمل بها في 30 إبريل الحالي، و2-1 و2-4 ينتهي العمل بها في 30 يونيو المقبل.

كما تشمل كوبري 3 الذي يتم تنفيذه من خلال عمل دوران خلفي حر للقادم من طريق الجيزة / الفيوم والمتجه إلى ذات الطريق لخدمة أحياء أكتوبر وتم التشغيل التجريبي له، وكوبري 6 يتم تنفيذه من خلال دوران مفرد للخلف لخدمة القادم من طريق دهشور الشمالي والمتجه إلى طريق الفيوم وتم التشغيل التجريبي أيضاً، بينما كوبري 18 يتم من خلال دوران علوي بالإضافة لربط منطقة الإسكان الاجتماعي بطريق الواحات، وتم التشغيل التجريبي له، بينما تقاطع رقم 8 عبارة عن تنفيذ نفق وكوبري لحل الأزمة المرورية عند تقاطع الطريق الدائري مع طريق الواحات وتاريخ الانتهاء من تنفيذه في 31 أكتوبر المقبل، حيث تم البدء في التنفيذ وجار نقل المرافق المتعارضة، بينما تم إرجاء كباري 1، و4، و9، ويوجد في المشروع 6 كباري للمشاة.

وتصل نسبة الإنجاز الكلية الخاصة بالطريق الرئيسي والطريق الداعم بدون طبقة سطحية حتى تاريخه إلى 55%، مع استثناء ما تم إرجاؤه من أعمال للمرحلة الثانية، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه في 30 يونيو المقبل.

وفيما يخص تنفيذ مشروع الطريق الدائري الجنوبي، قال المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز المدينة، تشمل الأعمال الصناعية له تنفيذ 2 كوبري (13، و15)، وهذا المشروع يُعد بمثابة جزء من الطريق الدائري حول المدينة لربط كافة المناطق والأحياء والمناطق الصناعية والمحاور الرئيسية لتخفيف الحركة المرورية وخدمة مدن أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر، ويبلغ طول المشروع 22 كم وبعرض 82 م (2 اتجاه رئيسي و4 حارات لكل اتجاه)، بالإضافة إلى طريق شاحنات (2 حارة للاتجاه الواحد).

وتستهدف الأعمال الصناعية إلغاء جميع الدورانات السطحية للسيارات واستبدالها بكباري؛ وذلك للحد من حوادث السيارات على الطريق، وتشمل كوبري13 والذي يتم تنفيذه من خلال تقاطع وصلة دهشور الجنوبية مع طريق الأوسطي، وتم التشغيل التجريبي له، وكوبري 15 وهو كوبرى تقاطع الطريق الدائري الجنوبي مع خط سكة الحديد الفيوم، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذه في 31/7/2020، نظراً لقيام هيئة السكة الحديد بنقل مسار السكة الحديد القائم إلى مسار جديد، ومن المتوقع إنهاء تنفيذ أعمال الطرق في 31 يوليو المقبل، وتم التشغيل التجريبي لجزء من الطريق من تقاطع 1 مع طريق الواحات حتى كوبري 15 بنسبة 85 % من الطريق، كما أنه من المتوقع الانتهاء من تنفيذ الأعمال الصناعية في 31/7/2020، وتصل نسبة الإنجاز الفعلية حتى تاريخه إلى 98%.