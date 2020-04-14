شكرا لقرائتكم خبر عن لا حدائق في شم النسيم.. قرار رسمي باستمرار غلق المنتزهات لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وجه الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، بضرورة استمرار غلق الحدائق والمتنزهات التابعة للوزارة خلال الفترة القادمة وخصوصًا خلال فترة أعياد الربيع، لمنع الزحام والتكدس، ومنعاً لانتشار فيروس «كورونا» بين المواطنين، في ضوء تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار الفيروس.
وناشدت وزارة الموارد المائية والري في بيان، الثلاثاء، المواطنين الالتزام بتلك التعليمات حرصًا على الصحة العامة، وتنفيذ التعليمات الطبية لمجابهة الفيروس.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الموارد المائية والري كانت قد قامت بأعمال تطوير وتأهيل لكافة الحدائق والمتنزهات التابعة لها بمنطقة القناطر الخيرية مثل حدائق (عفلة والمناشى ومتحف علوم المياه)، وجار الانتهاء من باقي الحدائق حتى تكون متنفس لكافة المواطنين للاستمتاع بها.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
2,191
-
تعافي
488
-
وفيات
164
كانت هذه تفاصيل خبر لا حدائق في شم النسيم.. قرار رسمي باستمرار غلق المنتزهات لمواجهة «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.