شكرا لقرائتكم خبر عن لا حدائق في شم النسيم.. قرار رسمي باستمرار غلق المنتزهات لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، بضرورة استمرار غلق الحدائق والمتنزهات التابعة للوزارة خلال الفترة القادمة وخصوصًا خلال فترة أعياد الربيع، لمنع الزحام والتكدس، ومنعاً لانتشار فيروس «كورونا» بين المواطنين، في ضوء تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار الفيروس.

وناشدت وزارة الموارد المائية والري في بيان، الثلاثاء، المواطنين الالتزام بتلك التعليمات حرصًا على الصحة العامة، وتنفيذ التعليمات الطبية لمجابهة الفيروس.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الموارد المائية والري كانت قد قامت بأعمال تطوير وتأهيل لكافة الحدائق والمتنزهات التابعة لها بمنطقة القناطر الخيرية مثل حدائق (عفلة والمناشى ومتحف علوم المياه)، وجار الانتهاء من باقي الحدائق حتى تكون متنفس لكافة المواطنين للاستمتاع بها.