شكرا لقرائتكم خبر عن لجان متابعة لتفقد الالتزام بغلق مساجد وزوايا قرى الظهير الصحراوي في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مديرية أوقاف المنيا جولاتها الميدانية على المساجد لتفقد مدى الالتزام بالإدارات الفرعية ومساجد الظهير الصحراوي والنجوع والكفور بالتعليمات المشددة، بشأن غلق المساجد والزوايا وقصر العمل في المساجد على الآذان فقط، وعدم السماح لأحد بإقامة صلوات جماعة أو جمع أو فرادى بالمسجد، وإن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية التي تنتهي بإنهاء خدمة المهمل أو المقصر في عمله مهما كان، ومحاسبة من اخترق التعليمات من الجمهور أمام القانون نظراً لأهمية وخطورة المرحلة التي يمر العالم بها.

ووجه الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، الشكر لجميع الجهات المعنية بالمحافظة لمساندتهم الدائمة وبذلهم مجهودات فوق العادة للإلتزام بالتعليمات حرصاً من الجميع على البلاد والعباد، محذرا «المقصر أو المهمل لا يلومن إلا نفسه»، لافتا إلى أن غلق المساجد مستمر وجميع الأنشطة بالمساجد معلقة ومتوقفة حتى يأذن الله بفتح المساجد.