شكرا لقرائتكم خبر عن «الرعاية الصحية»: تعقيم وتطهير منشآت الهيئة دوريًا للوقاية من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل برئاسة الدكتور أحمد السبكي، أن تقديم الخدمات الطبية في مستشفى التضامن ببورسعيد يسير بشكل طبيعي وجميع المنتفعين يتلقون الرعاية الطبية بانتظام ودون توقف، مشيرة إلى أن المستشفى خضعت لعمليات التطهير والتعقيم بالكامل كإجراء احترازي دوري لمنع انتشار عدوى فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، تطبيقا لمعايير الجودة الشاملة في تقديم الخدمة.

وأوضحت الهيئة في بيان، الثلاثاء، أنه لا صحة لتوقف تقديم الخدمات الصحية بالمستشفى، مشيرة إلى استمرار خدمات علاج الطوارئ، وعلاج أمراض الدم للأطفال والكبار بالمستشفى، وكذلك استمرار عمل العيادات الخاصة بعلاج الأورام، ووحدات الغسيل الكلوي، واللذان يتم تعقيمهما بشكل أسبوعي، مشيرة إلى أنه أمس تم إجراء (105) جلسة غسيل كلوي لمرضى الغسيل الكلوي من إجمالي(2700) جلسة غسيل كلى يتم إجراؤها شهريًا بالمستشفى.

وأضافت هيئة الرعاية الصحية أنه تم تسليم جميع المرضى العلاج المقرر لهم أثناء إجراء جلسات الغسيل الكلوي، مع توزيع الواقيات الشخصية والمطهرات عليهم، لكونهم الأكثر عرضة للإصابة بكوفيد 19 المستجد .

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، استمرار جلسات علاج الأورام بالمستشفى حيث تم اجراء (30) جلسة كيماوي لمرضى الأورام الأمس داخل المستشفى مشيرا إلى أنه تم توصيل الأدوية لـ (260) مريض من مرضى الأورام، مجانًا في منازلهم، من المسجلين بفرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، في إطار المبادرة التي أطلقتها الهيئة لتسليم الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، مجانًا بمحل سكنهم، حرصًا على سلامتهم وتأمينا لهم من عدوى كورونا لافتا إلى أن مستشفى التضامن تقدم خدمات علاج الأورام ل2100 مريض شهرياً.

وأوضح «السبكى» أن غرفة الأزمات والطوارئ بهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد منعقدة على مدار الساعة للتعامل السريع مع أي تطورات قد تتطلب التدخل السريع، مؤكدًا تشديد سبل الرقابة الداخلية بكافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة لمتابعة تطبيق إجراءات مكافحة العدوى لضمان سلامة الأطقم الطبية والعاملين والمنتفعين بالخدمة من المواطنين المترددين عليها .

وأضاف أن الهيئة تقوم بشكل مستدام ومنتظم بإجراء تعقيم وتطهير لجميع المنشآت الطبية كالمستشفيات والوحدات والمراكز الطبية كأحد ركائز مكافحة العدوى، مشيرًا إلى أن الفريق الطبي يقوم لمجهود كبير في تقديم الخدمة الطبية للمنتفعين.

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وتابع: «تعتمد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية على تطبيق معايير الجودة العالمية في تقديم الخدمة الطبية كما تستند في خططتها إلى منهجية استغلال التكنولوجيا في أداء الخدمة والرعاية الصحية للمنتفع حرصًا على وقته وتيسيرا علية خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من عدوى»كوفيد 19«وفق توجيهات القيادة السياسية».