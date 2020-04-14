شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق أبواق السفن بموانئ البحر الأحمر لدعم «جنود كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بمبادرة اتحاد الموانئ البحرية العربية تحت مسمى «أصداء الأمل»، حيث قام عدد من السفن التجارية والوحدات البحرية المتراكية بموانيها الست بالثلاث محافظات ( السويس – البحر الأحمر – جنوب سيناء )، الثلاثاء، بإطلاق أبواقها في تمام الساعة السادسة والنصف صباحًا لمدة 15 ثانية.

ومن المقرر أن تقوم السفن بإطلاق أبواقها يوميًا تضامنًا مع المجتمع الملاحي في معركته ضد فيروس «كورونا» المستجد، ولدعم وتحية العاملين في قطاع الخدمات البحرية، وقطاع الرعاية الصحية، وجميع الأفراد العاملين في المواقع الحيوية والخطوط الأمامية، للتصدي لتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد -19)، وللتضامن مع فرق مكافحة الوباء حول العالم.