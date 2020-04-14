شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث العسكري: الغواصة «S43» تغادر ألمانيا للانضمام إلى القوات البحرية المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، أن الغواصة (S43) غادرت من دولة ألمانيا، بعد تمام استلامها وإنهاء الاستعدادات النهائية لطاقمها، وتنفيذ رحلة العودة لأرض الوطن.

وأوضح المتحدث العسكري، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، أن الغواصات من هذا الطراز تتميز بمدى إبحار يصل إلى 20 ألف كم، وسرعة إبحار عالية، ولها القدرة على إطلاق الطوربيدات والصواريخ عمق سطح، وتم تزويدها بأحدث المنظومات القتالية والأنظمة الملاحية وأنظمة الإتصالات والحرب الإلكترونية، بما يمكنها من تأمين المياه الإقليمية والاقتصادية المصرية وتعزيز الأمن القومي المصري.

وأضاف أن الغواصة (S43) ستقوم بإجراء عدد من التدريبات البحرية المشتركة مع القوات البحرية لعدد من الدول الصديقة أثناء رحلة العودة إلى أرض الوطن.

وتعد الغواصة (S43 ) بمثابة إضافة تكنولوجية وقتالية لإمكانيات القوات البحرية المصرية في إطار الخطة الطموحة لتطوير وتسليح القوات المسلحة المصرية.