شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ السويس يشدد على قرار غلق جميع شواطئ القرى السياحية بالعين السخنة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شدد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، على مسؤولي الهيئة العامة للتنمية السياحية، بمتابعة تنفيذ قرار غلق جميع شواطئ وحمامات السباحة بالقرى السياحية والمنتجعات بالعين السخنة بالسويس، مؤكدًا على المرور المستمر على القرى والفنادق السياحية، للتأكد من الالتزام بالقرارات والإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأكد «صقر»، على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة بمنع تجمعات المواطنين بالحدائق والمنتزهات العامة وبخاصة لقدوم أعياد الربيع وشم النسيم خلال الأسبوع القادم.
ويهيب المحافظ بالسادة المواطنين الالتزام بالقرارات والتوجيهات الصادرة للحفاظ على سلامتهم، مشيرا إلى أن فرحة العيد هي أن تكون بصحة وسط الأسرة في المنازل.
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