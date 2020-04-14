شكرا لقرائتكم خبر عن عزل 12 صيادًا جديدًا بالبحيرة بعد عودتهم من العمل أمام سواحل ليبيا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عزلت مديرية الصحة بالبحيرة، الثلاثاء، 12 صيادًا جديدًا في مركز التدريب المهنى بدمنهور، عقب عودتهم من رحلة عمل أمام السواحل الليبية استغرقت شهرًا، ليرتفع بذلك عدد الصيادين الذين تم عزلهم إلى 32 صيادًا، بعد عزل 20 صيادًا آخرين ضمن طاقم مركبين آخرين حضرا هذا الأسبوع.

وقال محمد عباسى، عضو مجلس النواب عن دائرة رشيد، في تصريحات صحفية، إن بوغاز رشيد استقبل مركبًا جديدًا يقل 12 صياداً وكان يقوم طاقمها بالعمل أمام السواحل الليبية، ليرتفع بذلك عدد المراكب التي تم استقبالها في الميناء إلى 3 مراكب صيد.

وأوضح «عباسى» أنه كان في انتظار وصول المركب اللواء عماد الدكرورى، رئيس مدينة رشيد، والعميد أشرف عوض، مأمور مركز رشيد، والرائد أحمد المسيرى، رئيس مباحث المركز، وقامت الوحدة المحلية بتطهير وتعقيم المركب عقب وصوله، وتم الكشف على الصيادين بواسطة فريق طبى مكون من الدكتور أحمد الجميل، مدير مستشفى رشيد، والدكتور محمود الزعفرانى، استشارى ورئيس قسم الحميات بالمستشفى، والدكتور ماهر السمبختى، أخصائى الحميات بالمستشفى، وعدد من أفراد وطاقم المستشفى، وتبين أن جميع الصيادين بصحة جيدة.

وأضاف نائب رشيد أنه تم نقل الصيادين بأتوبيس إلى الفندق المُعد للعزل في مركز التدريب المدني بدمنهور التابع لوزارة الشباب والرياضة، لمدة 14 يومًا كإجراء احترازي لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد، خوفًا من اختلاطهم بصيادين مصابين بالفيروس خلال رحلتهم.

عزل 12 صيادًا فى مركز التدريب المهنى بدمنهور بعد عودتهم من العمل أمام سواحل ليبيا

عزل 12 صيادًا فى مركز التدريب المهنى بدمنهور بعد عودتهم من العمل أمام سواحل ليبيا

عزل 12 صيادًا فى مركز التدريب المهنى بدمنهور بعد عودتهم من العمل أمام سواحل ليبيا

عزل 12 صيادًا فى مركز التدريب المهنى بدمنهور بعد عودتهم من العمل أمام سواحل ليبيا

عزل 12 صيادًا فى مركز التدريب المهنى بدمنهور بعد عودتهم من العمل أمام سواحل ليبيا

عزل 12 صيادًا فى مركز التدريب المهنى بدمنهور بعد عودتهم من العمل أمام سواحل ليبيا

عزل 12 صيادًا فى مركز التدريب المهنى بدمنهور بعد عودتهم من العمل أمام سواحل ليبيا