شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الهجرة: 3378 مواطنا مصريا عالقين فى الخارج وضوابط لإعادتهم قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أنه سيتم الإعلان خلال الأيام المقبلة عن القواعد والجداول الخاصة بإعادة المصريين العالقين بالخارج من خلال السفارات المصرية، موضحة أن عدد العالقين يصل لحوالى 3378 عالقا مصريا بالخارج.

وأشارت وزارة الهجرة، إلى أنه يتم التعرف على العالقين من خلال تأشيرة الخروج الخاص بهم، مؤكده أنه سيتم خلال الأيام المقبلة إعلان القواعد والجداول الخاصة بإعادتهم، وطرق ونظام إعادتهم من خلال السفارات المصرية.

وحددت وزرة الهجرة مفهوم العالق كما يلى:

من هو العالق؟

- كل مصرى كان فى زيارة مؤقتة لإحدى الدول

- المسافر بغرض السياحة

- المسافر فى رحلة علاج

- المسافر فى مهمة عمل

- المسافر لنشاط تجارى أوثقافى

- المسافر لحضور مؤتمر بالخارج

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يذكر أن السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، قد أكدت أنه منذ بداية ظهور أزمة كورونا المستجد، وتلقت الوزارة العديد من الطلبات من المصريين العالقين خارج مصر، للعودة إلى بلادهم مرة أخرى، مناشدة كل المصريين العالقين بضرورة تسجيل بياناتهم لدى السفارات المصرية بالبلاد التى يتواجدون فيها.

وأضافت وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أن الوزارة تعيد الآن العالقين من الخارج الذين يعملون فيزا، أى إقامة ليست ثابتة، مشيرا إلى أن هذه هى المرحلة الأولى، وأن المرحلة الثانية هى إعادة المصريين المقيمين فى الخارج الذين لديهم إقامة لأن كل المصريين يريدون العودة لبلادهم بسبب الظروف الراهنة التى يشهدها العالم.

ووجهت وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، رسالة إلى المصريين بالخارج قائلة:رفقا بالوطن، موضحة أن الدولة المصرية تسعى لإعادة كل المصريين المتواجدين فى الخارج ولكن لابد من الوعى بقدرة الدولة الاستيعابية، مشيرة إلى أن المصريين فى الخارج يتضمنون العديد من الشرائح والدولة تهتم بجميع المصريين فى الخارج.



