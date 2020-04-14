شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الرحلات النيلية وغلق الجزر بأسوان قبل شم النسيم لمنع التجمعات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عن تعليق كافة الرحلات النيلية بالتنسيق مع مدير أمن أسوان سواء كانت شراعية أو بالموتور فى مجرى نهر النيل وبحيرة ناصر يوم الاثنين القادم الموافق عيد شم النسيم، بجانب تشديد الرقابة على غلق المتنزهات والحدائق العامة بجميع المراكز والمدن، وخاصة حديقتى النباتات وفريال بمدينة أسوان ، وكورنيش كوم أمبو ، وحديقة الأندلس بإدفو ، بالإضافة إلى الجزر النيلية والفنادق والموتيلات والكافتريات السياحية.

كما أعلن عن غلق المناطق التى تشهد إقبالاً من مئات المواطنين كل عام بجوار كوبرى أسوان الملجم ، وكذا شاطئ منطقة المغارة بالأعقاب، يأتى ذلك فى إطار الإجراءات الإستباقية التى تتخذها المحافظة لمنع التجمعات والتزاحم من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

جاء ذلك أثناء المرر الميدانى لمحافظ أسوان على بعض الفنادق السياحية للوقوف على تطبيق أقصى درجات الحماية والالتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية للعاملين داخل المنشآت السياحية وعدم وجود نزلاء داخل الفنادق، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشدداً على أهمية مساندة القطاع السياحى، علاوة على توفير الحماية الاجتماعية والحفاظ على العمالة السياحية حتى لا تؤثر بالسلب على الحياة المعيشية لأسرهم خلال الفترة الحالية لحين القضاء على مشكلة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفى نفس الجولة اطمأن اللواء أشرف عطية على قيام الفنادق السياحية بتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد بين العاملين وخاصة إرتداء الكمامات والقفازات مع رش المواد المطهرة فى مداخل هذه الفنادق، فضلاً عن التعقيم والتطهير المستمر للغرف وصالات الإستقبال والمطاعم والمطابخ والمكاتب الإدارية .

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جانب من جولة المحافظ



جانب من جولة المحافظ



جانب من جولة المحافظ



جانب من جولة المحافظ