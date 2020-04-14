شكرا لقرائتكم خبر عن نيوزويك: فيروس كورونا انتشر من جثة فى تايلاند فى الحالة الأولى من نوعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية إن "فاحص طبى" قد توفى جراء إصابته بكوفيد 19 بعدما التقط العدوى من جثة، فيما يعتقد أنها الحالة الأولى من نوعها.

وأشارت المجلة إلى أن الطبيب كان يعمل بالطب الشرعى فى العاصمة التايلاندية بانكوك، وفقا لرسالة نشرت فى مجلة الطب الشرعى. ولم يتم تقديم تفاصيل أخرى بما فى ذلك الاسم والعمر.

وشارك فى كتابة الرسالة وون سريويتجتالاى من مركز RVT الطبى فى بانكوك، وفيروج ويوانيتكيت من جامعة DY patil الهندية. وكتبا يقولان إنه وفقا لأفضل معرفتهم، فإن هذا هو التسجيل الأول لعدوى ووفاة بمرض كوفيد 19 بين العاملين الطبيين فى وحدة الطب الشرعى.

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وكُتبت الرسالة فى 20 مارس، عندما كان هناك 272 حالة إصابة مؤكدة بالمرض فى تايلاند، بينهما عاملات طبيان، أخصائى الطب الشرعى ومساعد تمريض.

ووفقا لجامعة جونز هوبكنز، وصل عدد الحالات المؤكدة فى تايلاند إلى 2613 حالة. وفى جميع أنحاء العالم تم تشخيص أكثر من 1.9 مليون شخص بكوفيد 19، وتوفى ما يقرب من 120 ألف شخص، وتعافى 457.500 شخص فى الوقت الذى وصل فيه فيروس كورونا إلى كل دول العالم تقريبا.

وكتب الطبيبان فى رسالتهما إن العامل فى الطب الشرعى التقط فيروس سارس كوف 2 الذى يسبب مرض كوفيد 19، وأغلب الحالات فى تايلاند كانت قادمة من الخارج ولم تنتشر الجرثومة بشكل واسع فى المجتمع. وبالإضافة إلى ذلك، لا يوجد فرص كبيرة أمام المتخصصين فى الطب الشرعى للاتصال بالمرضى المصابين، لكن يمكن أن يكون لديهم اتصال بالعينات البيولوجية والجثث.

وفى الوقت الحاضر، لا توجد بيانات عن العدد الدقيق للجثث المصابة بكوفيد 19 لأنه لا يوجد ممارسة روتينى بفحص كوفيد 19 فى أجساد الموتى فى تايلاند. ومع ذلك، فإن مكافحة العدوى وتوخى الحذر عالميا أمر ضرورى.