شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تطيح بمئات التعديات على الزراعات وأملاك الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل والتصدى لمحاولات البعض لاستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لارتكاب تلك المخالفات.

ووجهت أجهزة الوزارة بتوجيه حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات، حيث نجحت مديرية أمن القاهرة في تأمين تنفيذ قرار إزالة عقار مخالف بدائرة قسم شرطة السلام أول ، وإزالة عقارين مخالف بدائرة قسم شرطة عين شمس، وأمنت مديرية أمن قنا تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة على أراضى أملاك الدولة بدائرة مركز شرطة فرشوط .

وتمكنت مديرية أمن أسوان من تأمين تنفيذ عدد من قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وآمنت مديرية أمن أسيوط تنفيذ 40 قرار إزالة تعديات متنوعة على أراضى زراعية وأراضى أملاك الدولة ، وآمنت مديرية أمن الدقهلية تنفيذ عدد من قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وآمنت مديرية أمن الغربية تنفيذ 47 قرار إزالة تعديات متنوعة على أراضى زراعية وأراضى أملاك الدولة .

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وأمنت مديرية أمن القليوبية تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة على أراضى أملاك الدولة بدائرة مركز شرطة طوخ ، فضلاً عن نجاح مديرية أمن المنوفية في تأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة على أراضى أملاك الدولة بدائرة مركز شرطة أشمون، فيما أمنت مديرية أمن بنى سويف تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة على أراضى أملاك الدولة بدائرة مركزى شرطة "ناصر – الواسطى".

وتمكنت مديرية أمن السويس من تأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة على أراضى أملاك الدولة بدائرة قسم شرطة الجناين ، وآمنت مديرية أمن دمياط تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة على أراضى أملاك الدولة بدائرة قسم شرطة كفر البطيخ، وآمنت مديرية أمن الفيوم تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة على أراضى أملاك الدولة بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدى بحسم لحالات الإستيلاء والتعدى والبناء على أراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة إستردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.