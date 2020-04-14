شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الغواصة " S 43" تغادر ألمانيا باتجاه مصر لتنضم للقوات البحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365، العديد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها، إطلاق مجلس الوزراء مبادرة "أهالينا" لدعم العمالة غير المنتظمة، ومغادرة الغواصة البحرية s43 ألمانيا لتنضم رسميا للقوات البحرية المصرية، فضلا عن تغطية كاملة لتطورات فيروس كورونا حول العالم، وتقارير رياضية وفنية واقتصادية متنوعة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر الساعة الواحدة مساء.

إطلاق اسم الطبيبة سونيا عبدالعظيم شهيدة كورونا على جناح بالمستشفى الفرنساوى

وضعت جامعة القاهرة، اليوم الثلاثاء، لوحة باسم الدكتورة سونيا عبد العظيم طبيبة شبرا الهو المنوفية إثر إصابتها بفيروس كورونا على جناح "ج" بالقصر العينى الفرنساوى، وذلك تنفيذًا لقرار الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بإطلاق اسم الطبيبة سونيا عبد العظيم عارف، طبيبة قرية "شبرا البهو" التي وافاتها المنية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، على إحدى وحدات قصر العيني الفرنساوي بالجامعة.

وكان الدكتور محمد الخشت، قدم تعازيه إلى أسرة الطبيبة المتوفاه، مؤكدًا أن إطلاق اسمها على جناح (ج) بالمستشفى الفرنساوي، نوع من رد الاعتبار لها وللكادر الطبى، بعد أن رفضت قلة غريبة على النسيج المصري دفنها.

محافظة القاهرة تعقم مبنى ماسبيرو ومجزرى البساتين وطره.. صور

نفذت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة حملات تعقيم تحت إشراف مديرية الطب البيطرى لتطهير المجزر الآلى بالبساتين ومجزر طره للحوم ومبنى التليفزيون بماسبيرو ومبنى الإذاعة المصرية .

وجاءت الحملات تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بضرورة استمرار وتكثيف الحملات اليومية التى يتم تنفيذها بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين والمنشآت العامة وواجهات المحال وأماكن الانتظار وأماكن التجمعات والأسواق بصفة دورية فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية الوقائية التى تتخذها العاصمة للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره.

رئيس الوزراء: المصانع وتحركات العاملين بها مستثناة من حظر التجول

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء ، مصنع جنرال موتورز مصر، ورافقه كل من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

وفي مستهل زيارته، أشار رئيس الوزراء إلى أن تفقد مصنع شركة جنرال موتورز مصر يأتي في إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، مُؤكداً على ضرورة حماية العاملين فى كل المواقع، واستمرار العمل بما يضمن دوران عجلة نمو الاقتصاد المصري واستقرار واستدامة معدلات النمو في مصر.

وأشاد رئيس الوزراء بإجراءات الوقاية المطبقة فى المصنع على أعلى مستوى لحماية العاملين، مؤكدا فى الوقت نفسه اهتمام الدولة بدعم الصناعة فى هذه المرحلة الدقيقة.

نقابة العلميين تعلن فى بيان إنجاز 75% من أبحاث إنتاج لقاح مصرى لكورونا

قالت نقابة المهن العلمية، إنه فى إطار قيامها بدورها فى البحث عن لقاح يمنع الإصابة بفيروس كورونا ويحقق الوقاية منه، وكذلك البحث عن دواء يعالج أضراره على أجسام المصابين به، فقد تم تشكيل لجنة نقابية برئاسة الدكتور السيد عبد الستار المليجى، النقيب، وعضوية رئيس شعبة العلوم الطبية ورئيس شعبة الصناعات الدوائية ورئيس شعبة التحاليل الطبية، بالتعاون مع مركز التميز العلمي لفيروسات الأنفلونزا، بقيادة الدكتور محمد أحمد علي كبير الباحثين فى علوم الفيروسات بالمركز القومي للبحوث وفريق الباحثين معه.

فيفا يستقر على تأجيل كأس العالم للأندية 2021 بالصين لمدة عام

استقر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" على تأجيل بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها فى صيف 2021 بالصين لمدة عام، لتقام فى الصيف التالى وذلك بسبب تفشى فيروس كورونا، الذى تسبب فى تعطيل العديد من المسابقات ونقلها لمواعيد جديدة وأبرزها بطولتى يورو 2020 التى نقلت من الصيف المقبل إلى صيف 2021.

وقالت صحيفة "أس" الإسبانية إن فيفا اتخذ قرار تأجيل النسخة الأولى السوبر لكأس العالم للأندية لمدة عام، والتى سيشارك فيها 24 فريقا من بينهم أبطال أوروبا فى المواسم الأربعة الماضية والتى كانت مقررة فى يونيو 2021، لكن وباء كورونا اضطر إلى تأجيل كأس أمم أوروبا لمدة عام واحد، وهي البطولة التي ستشغل التواريخ المخصصة لمونديال الأندية.

وأوضحت الصحيفة أن إعلان فيفا الرسمى بالمواعيد الجديدة سيكون قريبًا، والتى ستقام فى يونيو 2022 فى الصين.

المغرب يسجل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا والعدد الإجمالى يرتفع إلى 1838

أعلنت وزارة الصحة فى المغرب، اليوم الثلاثاء عن تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا والعدد الإجمالى يرتفع إلى 1838، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".

تخطى إجمالى حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" فى مختلف دول العالم حاجز الـ 120 ألف إصابة، وفيما تم تسجيل أكثر من مليون و930 ألف اصابة بهذا الفيروس، ووصل عدد حالات الشفاء منه إلى أكثر من 453 ألف حالة، وذلك وفق موقع "ورلد ميترز".

وفيما ينتشر فيروس كورونا منذ ظهوره فى مدينة ووهان الصينية اواخر العام الماضى، فى مختلف دول العالم، وتسعى الدول إلى وقف انتشاره من خلال إجراءات احترازية ووقائية مثل حظر حركة المواطنين والإغلاق الكامل وغيرها من الإجراءات حيث أعلن الرئيس الفرنسى ماكرون بالأمس عن مد قرار الإغلاق الكامل فى البلاد إلى يوم 11 مايو المقبل، ضمن إجراءات الدولة الفرنسية للسيطرة على فيروس كورونا.

رئيس جهاز العاصمة الإدارية يؤكد عودة العمل بالمشروعات القومية بنسبة 80%

أكد المهندس محمد عبد المقصود رمضان، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، انتظام سير العمل في المشروعات القومية المختلفة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" ، للحفاظ على جميع العاملين بالمشروعات.

جاء ذلك خلال استقبال وفد لجنة الإسكان والمرافق العمرانية بمجلس النواب، برئاسة عماد سعد حمودة، اليوم الثلاثاء للتأكد من انتظام سير العمل واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأشار عبد المقصود إلى الخطى المتبعة مع العاملين يوميا ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورون المستجد بقوله: أى عامل سواء مقيم أو يأتي يوميا يتم دخوله قبل بداية العمل على ممر التعقيم، خصوصا في الشركات كثيفة العمالة.

وأضاف عبد المقصود، أنه في حال وجود أي اعراض على أي عامل يتم التوجيه إلى المستشفى للفحص، مشيرا إلى أن هناك وحدتين صحيتين داخل العاصمة وهناك أطباء مقيمين على مدار الساعة، لافتا إلى أنه تم تعقيم كل المواقع فى العاصمة الإدارية الجديدة خلال فترة توقف العمل، على مدار 3 أيام، بما فيها مقرات التسكين، فضلا عن قيام الشركات بالتعقيم يوميا.

رئيس الوزراء يتابع تطبيق الإجراءات الوقائية فى جولة بمصانع 6 أكتوبر.. مدبولى: "عمال مصر يحملون مسئولية دوران عجلة الإنتاج خلال هذه الفترة الدقيقة".. ويؤكد: تحركات العاملين بالمصانع مستثناة من قرار حظر الحركة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء ، مصنع جنرال موتورز مصر، ورافقه كل من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

وفي مستهل زيارته، أشار رئيس الوزراء إلى أن تفقد مصنع شركة جنرال موتورز مصر يأتي في إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، مُؤكداً على ضرورة حماية العاملين فى كل المواقع، واستمرار العمل بما يضمن دوران عجلة نمو الاقتصاد المصري واستقرار واستدامة معدلات النمو في مصر.

وأشاد رئيس الوزراء بإجراءات الوقاية المطبقة فى المصنع على أعلى مستوى لحماية العاملين، مؤكدا فى الوقت نفسه اهتمام الدولة بدعم الصناعة فى هذه المرحلة الدقيقة.

ملك الكوكايين يسقط فى موزمبيق.. شارك باعتقاله وكالة أمريكية ووزارتين و3 دول

عملية هوليوودية بتخطيط محكم شارك فيه وكالة أمريكية ووزارتان و3 دول، قادت إلى سقوط "ملك الكوكايين"، تاجر المخدرات البرازيلى الأشهر جيلبرتو اباراسيدو دو سانتوس، الملقب بـ"فومينيو" وهو عضو بارز فى عصابة "القيادة الأولى للعاصمة"، وهى المنظمة الإجرامية الأكبر فى البرازيل، بعد رحلة هروب من العدالة امتدت لما يزيد على 20 عامًا كاملة.

وبحسب ما نشرته شبكة يورو نيوز، أعلنت السلطات البرازيلية عن توقيف أحد أكبر تجار المخدرات فى البرازيل أمس الإثنين فى موزمبيق، والذى تتهمه بإرسال "أطنان من المخدرات إلى دول عدة".

كيف يشعر مرضى كورونا فى الأسبوع الثانى من الإصابة؟.. "الصدمة" من زيادة الآلام فى السبعة أيام الثانية .. قصص المرضى مع تزايد الأعراض والانتكاسة بعد شعورهم بالتحسن بعد أيام من التشخيص وإحساسهم بالتعافي

"صدمة الأسبوع الثاني".. هذا ما يجعل أعراض فيروس كورونا تزداد سوءاً بالنسبة لأغلب المرضى في الأسبوع الثاني، وبحسب الخبراء فإن صدمة الأسبوع الثاني، تحدث بعد أن يعتقد المرضى أنهم يتعافون لكنهم يشعرون بعد ذلك أن حالتهم أسوأ بكثير، في السطور التالية نتعرف على قصص لمرضى عانوا من صدمة الأسبوع الثاني وازدياد أعراض كورونا سوءاً.

ووفقاً لموقع "إنسايدر" فإن الأشخاص الذين عانوا من صدمة الأسبوع الثاني بشكل مباشر يقولون إنهم كانوا يشعرون بتحسن ثم تحدث الصدمة في الأسبوع الثاني وتزداد أعراض المرض.

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وتشمل أعراض صدمة الأسبوع الثاني ضيق التنفس وآلام الجسم وارتفاع درجة الحرارة وإرهاق شديد.

ولا يعرف خبراء الصحة لماذا تحدث صدمة الأسبوع الثاني لبعض المرضى دون غيرهم، لكن بشكل عام فإن الأعراض تختلف من شخص لآخر.

أسعار الذهب فى مصر تسجل مستويات تاريخية وعيار 21 بـ 745 جنيها لأول مرة

سجلت أسعار الذهب اليوم فى مصر، ارتفاع تاريخى بقيمة ليبلغ 745 جنيها للجرام من عيار 21 والأكثر رواجا ومبيعا فى مصر بزيادة بلغت 12 جنيها عن أسعار المعدن النفيس أمس، بسبب ارتفاع غير مسبوق فى الأسعار العالمية جراء ارتفاع الطلب على المعدن النفيس نتيجة تفشى فيروس كورونا.

وزارة الهجرة: 3378 مواطنا مصريا عالقين فى الخارج وضوابط لإعادتهم قريبا

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أنه سيتم الإعلان خلال الأيام المقبلة عن القواعد والجداول الخاصة بإعادة المصريين العالقين بالخارج من خلال السفارات المصرية، موضحة أن عدد العالقين يصل لحوالى 3378 عالقا مصريا بالخارج.

وأشارت وزارة الهجرة، إلى أنه يتم التعرف على العالقين من خلال تأشيرة الخروج الخاص بهم، مؤكده أنه سيتم خلال الأيام المقبلة إعلان القواعد والجداول الخاصة بإعادتهم، وطرق ونظام إعادتهم من خلال السفارات المصرية.

مجلس الوزراء يطلق مبادرة "أهالينا" لدعم العمالة غير المنتظمة

أطلق مجلس الوزراء، مُبادرة "أهالينا" التي تدشنها الحكومة المصرية من خلال شراكة مجتمعية تحت شعار "إيد مع إيد تساعد"، لدعم العمالة غير المنتظمة المتأثرة بالأضرار الاقتصادية التي فرضتها أزمة فيروس "كورونا المُستجد" (كوفيد-19) على الاقتصاد المصري، لتعزيز مستوى الحماية الاجتماعية لأهالينا من أفراد وأسر.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن هذه المبادرة، تعد واحدة ضمن الجهود الحالية لمساندة الأسر الأقل دخلا والعمالة غير المنتظمة المتضررة من أزمة "كوفيد-19"وتهدف الى تقديم مساندة مادية مباشرة للفئات المتضررة جراء أزمة كورونا، من خلال اشراك القطاع الخاص والأفراد في التكاتف والتضامن في وقت الأزمة، مشيرا إلى وجود معايير صارمة وقواعد بيانات منقحة بدقة للفئات المستحقة للصرف.

تغادر ألمانيا باتجاه مصر لتنضم للقوات البحرية

المتحدث العسكرى: الغواصة(‪(S43

كشف العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، أن الغواصة (‪(S43 غادرت من دولة ألمانيا وذلك بعد تمام استلامها وإنهاء الاستعدادات النهائية لطاقمها وتنفيذ رحلة العودة لأرض الوطن.

وتتميز الغواصات من هذا الطراز بمدى إبحار يصل إلى 20 ألف كم وسرعة إبحار عالية ولها القدرة على إطلاق الطوربيدات والصواريخ عمق سطح، وتم تزويدها بأحدث المنظومات القتالية والأنظمة الملاحية وأنظمة الاتصالات والحرب الإلكترونية بما يمكنها من تأمين المياه الإقليمية والاقتصادية المصرية وتعزيز الأمن القومى المصرى.

وفى سياق متصل، ستقوم الغواصة (‪( S43 بإجراء عدد من التدريبات البحرية المشتركة مع القوات البحرية لعدد من الدول الصديقة أثناء رحلة العودة إلى أرض الوطن.

هندسة حلوان تبتكر تطبيقا ذكيا للهاتف المحمول لاكتشاف مخالطة مصابى كورونا

تمكن فريق بحثى بمعمل الأبحاث اللاسلكية بكلية الهندسة جامعة حلوان، بقيادة الدكتور محمود المسلاوى الأستاذ المساعد بقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات، وبمشاركة المهندس عبدالله ابراهيم والمهندس محمد عنانى اعضاء الفريق البحثى بالمعمل، بالعمل على تصميم وابتكار نظام الكترونى متكامل يدعم عملية التقصى الذاتى والمتابعة للاشخاص المحتمل مخالطتهم لأشخاص ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد مما يساعد فى الحد من إنتشار الفيروس، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان و الدكتور أحمد الجارحي عميد كلية الهندسة بحلوان.

يتكون النظام المبتكر من ثلاثة اجزاء رئيسية هي (تطبيق ذكى على الهاتف المحمول، منصة الكترونية لمعالجة البيانات، موقع الكترونى على الانترنت) وتعمل هذه الأجزاء بصورة تكاملية وتعتمد على بعض التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعى.

إصابات كورونا فى روسيا تتجاوز 20 ألفا بعد زيادة يومية قياسية

قال مركز مكافحة فيروس كورونا فى روسيا، إن البلد سجل اليوم الثلاثاء، 2774 حالة إصابة جديدة بالمرض فى زيادة يومية قياسية ليصل العدد الإجمالى للحالات هناك إلى 21102 حالة، وذكر أنه جرى تسجيل 22 وفاة جديدة خلال المساء لتصل حصيلة الوفيات إلى 170 شخصا.

تشهد روسيا خلال الفترة الراهنة، المزيد من الإصابات بفيروس كورونا، وسط تحذيرات من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بأن الوضع بسبب فيروس كورونا يتفاقم فى موسكو، وعرضت قناة روسيا أمس فيديو يظهر العشرات من سيارات الإسعاف العالقة فى ازدحام مرورى أمام المركز السريرى للوكالة الاتحادية الطبية والبيولوجية فى مدينة خيمكى بضواحى موسكو.

بريطانيا تعلن إنشاء مقبرة جماعية لدفن ضحايا كورونا المسلمين

مع تزايد أعداد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد، أعلنت السلطات البريطانية إنشاء مقبرة لدفن ضحايا الوباء الخبيث من المسلمين. ووفقا لصحيفة "صن" البريطانية، فإن المدافن الجماعية الجديدة تم حفرها في مقبرة "كامينال بارك" في تشيزلهيرست، جنوب شرقي لندن.

وقال مشرفون على إجراءات الدفن، إنه يوجد نحو 50 ضحية من المسلمين، تنتظر الرقود في المثوى الأخير.وتم إنشاء حفر على شكل خنادق مستطيلة على عجل، لدفن الضحايا بأقرب وقت وفقا للشريعة الإسلامية.

وأوضح مسئولون محليون أن تجهيز القبر يحتاج 24 ساعة، حيث يستغرق حفر المدفن الواحد وتجهيزه حوالي نصف يوم، باستخدام حفار آلي، وبعمق 1.5 متر.

ويتم حفر القبور، المعروفة باسم "قبور الصفوف"، في مقبرة المسلمين في"الحدائق الخالدة" بمنطقة "كامينال بارك" التي تم تخصيص جزء منها لمسلمي بريطانيا، وعددهم نحو 3.1 مليون شخص.

وكانت صحيفة "ديلي ميل" قد ذكرت في وقت سابق، أنه جرى تأخير دفن العديد من ضحايا المسلمين لنحو أسبوعين، بسبب الأزمة التي خلفها انتشار جائحة فيروس كورونا في البلاد.

"البالة" تدخل خط كورونا.. تحذيرات برلمانية من خطورة الملابس القادمة من الخارج: تحمل عدوى الفيروس.. بيان عاجل لمنع استيرادها.. ومطالب بالرقابة على المنافذ لعدم تهريبها.. ووقف الإفراج عن شحناتها بالجمارك

حذر عدد من أعضاء مجلس النواب من استيراد أو إدخال أى شحنات من الملابس البالة "المستعملة" القادمة من الخارج فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد فى معظم دول العالم، تخوفا من أن تكون هذه الملابس حاملة للفيروس وتتسبب فى نقل العدوى وانتشارها فى مصر، مطالبين الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة وتشديد الرقابة لمنع تهريب هذه الشحنات من الملابس البالة.

وفى هذا السياق، تقدمت النائبة منى الشبراوى، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى رئيس الوزراء، ووزيرة التجارة والصناعة، لمنع استقبال أو إدخال أى شحنات من الملابس البالة "المستعملة" من دول أوروبا، خشية أن تكون حاملة لفيروس كورونا.

وقالت النائبة منى الشبراوى، فى بيانها، "لابد أن نضع فى الاعتبار ونحن فى طريقنا لمكافحة خطر انتشار فيروس كورونا، أنه لن يصل إلينا فقط من خلال القادمين من الخارج، بل قد يصل إلينا من خلال الشحنات المستوردة والتى من بينها الملابس "البالة" أو المستعملة والتى يتم جليها من دول أوروبا وبيعها إلى المواطنين فى مصر بأسعار زهيدة".

اليوم.. اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا تبحث موقف شم النسيم والمستجدات

تعقد اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، اليوم الثلاثاء، اجتماعها الدورى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء وبحضور عدد كبير من الوزراء، لمتابعة مستجدات أزمة كورونا .

وتستعرض اللجنة خلال اجتماعها موقف شم النسيم، وما اذا كان سيتم اعتباره مثل يومى الجمعة والسبت والغلق التام 24 ساعة للمراكز التجارية والمحال الكبرى والمولات أم سيتم فرض حظر تجول شامل خلال هذا اليوم.

كما تناقش اللجنة الأزمة التى شهدتها العتبة أمس من تزاحم المواطنين بصورة كبيرة وتكدسهم.

وكان رئيس الوزراء قد أكد خلال إجتماع اللجنة السابق أن عقد الاجتماع في هذا التوقيت يأتي بهدف استعراض الوضع الحالي والتدابير والإجراءات التي يتم اتخاذها لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" المستجد، تمهيداً لوضع عددٍ من البدائل والسيناريوهات المقترحة للتعامل بشكل مرحلي مع الأزمة، مشدداً على ضرورة التنسيق التام بين الجهات التي تم تكليفها باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه الأزمة، مع مراعاة توفير كافة المستلزمات الطبية المطلوبة لجميع المستشفيات.

رئيس الوزراء يزور مصنع جنرال موتورز للاطمئنان على تطبيق الإجراءات الوقائية

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لمتابعة الإجراءات المُتبعة في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وعرضت وزيرة الصحة والسكان موقف تطور الحالات المُكتشفة في مصر منذ 13 فبراير الماضي، مع تسجيل أول حالة إصابة، مع توضيح معدل الإصابات الأسبوعي، ومعدلات الدخول والخروج من المستشفيات، كما أكدت الوزيرة على التزام مصر بتوصيات منظمة الصحة العالمية فيما يخص إجراءات التقصي والتحاليل، والتي تنص على أن تتم الإختبارات الخاصة بالفيروس لمن يظهر عليهم اعراض وذلك لان معظم الحالات المصابة تتعافى بشكل تلقائي، وعرضت الوزيرة مقارنات بين موقف مصر وبعض دول العالم من حيث عدد التحاليل اللازمة لظهور حالة ايجابية جديدة.