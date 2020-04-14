شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب أولى ثانوى: منصة الامتحان التجريبى تعمل بكفاءة والأسئلة سهلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى طلاب بالصف الأول الثانوى العام، امتحان مادة الفلسفة والمنطق فى الاختبارات التجريبية التى انطلقت 5 مايو الجارى، ومستمرة حتى 22 من نفس الشهر، حيث أكد طلاب بمدارس الجيزة إن منصة الامتحان عملت بكفاءة ودخلوا على سيستم الامتحان منذ انطلاق الاختبار صباح اليوم، كما أن الأسئلة سهلة وواضحة واعتمدت على فهم المنهج ومقرر الترم الثانى.

وقال الطالب عبد الله سيد، بمدرسة السعيدية بالجيزة، إن الدخول على منصة الامتحان تم بشكل سريع الأسئلة جاءت بسيطة واعتمدت على فهم المقرر وليس الحفظ، لافتا إلى أن تجربة الامتحان الالكترونى جاءت فى توقيت مهم قبل انطلاق امتحانات نهاية الترم.

وحددت وزارة التربية والتعليم، مواعيد وتوقيت الامتحان التجريبى وفقل لكل محافظة، موضحة أن الامتحان يبدأ فى الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا، والفترة ما بين الساعة 8 صباحاً حتى 10 صباحاً يؤدى طلاب 6 محافظات الامتحان، وهى : القاهرة والمنوفية وكفر الشيخ والفيوم والأقصر والبحر الأحمر، والفترة ما بين الساعة 10 صباحاً حتى 12 ظهراً طلاب 7محافظات: الجيزة، الغربية وسوهاج وقنا وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء، ومن 12 ظهراً إلى 2 ظهراً، طلاب 7 محافظات، الدقهلية والقليوبية والبحيرة وبنى سويف والإسماعيلية والسويس ومطروح، ومن٢ ظهراً حتى ٤ عصراً طلاب 7 محافظات، الشرقية والإسكندرية والمنيا واسيوط ودمياط وبورسعيد والوادي الجديد.

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ونجح 577 ألف طالب وطالبة من طلاب الصف الأول الثانوي في تأدية الامتحان الرياضيات أمس الإثنين، من إجمالي 589 ألف طالب/طالبة بمختلف محافظات الجمهورية.

الجدير بالذكر أن هذا الامتحان هو تدريب للطلاب على استخدام منصة الامتحان واختبار لسعة الشبكات ومعالجة المشكلات التي تطرأ عن استخدام الطلبة، وأن هذا الاختبار ليس له درجات أو تقييم لذا يتم عرض نتيجة الاختبار مباشرة بعد الاختبار

وتعقد امتحانات نهاية العام للصف الأول الثانوي في الفترة من 29 أبريل حتى 20 مايو 2020، على أن تكون امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة من 30 إبريل حتى 17 مايو 2020.