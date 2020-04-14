شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أعداد المتعافين من كورونا فى مستشفى العزل بملوى إلى 12 حالة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع عدد الحالات التى تعافت من فيروس كورونا فى محافظة المنيا وخروجهم من مستشفى العزل بمركز ملوى بالمنيا ،إلى 12 حالة بعد خروج حالتين جديدتين.
وشهدت مستشفى العزل بمركز ملوى خروج الدفعة الاولى منها وعددها 6 حالات ثم خروج 4 حالات واليوم خروج حالتين ليصل عدد المتعافين الذين خرجوا من المستشفى 12 حالة .
وقال مصدر طبى أنه تم خروج حالتين احدهما من بنى سويف والاخرى من اسيوط بعد تمام شفائهما وظهور نتائج العينات سلبية فى مرحلتها الاخيرة ليصل اجمالى الحالات التى خرجت من المستشفى منذ افتتاحها إلى 12 حالة .
واضاف المصدر ان مستشفى العزل بملوى تستقبل حالات من مختلف المحافظات وليست قاصرة على مخافظة المنيا،ولفت المصدر ان اسعد اللحظات التى يعيشها الفريق الطبى هى لحظة خروج مريض تم شفائه تماما من المرض
وكان اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، قد افتتح مستشفى ملوي العام ، للتشغيل الجزئي لها بشكل استثنائي كمستشفى لاستقبال وعلاج حالات مرض فيروس كورونا من جميع انحاء الجمهورية، في اطار الخطة الاستباقية التي وضعتها وزارة الصحة والسكان لمواجهه فيروس كورونا المستجد.
وخلال لقائه بالفريق الطبي بالمستشفى ، اشاد المحافظ، بالدور الذي تقوم به جميع الفرق الطبية في المحافظة، ونقل تحيات وتقدير رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيره الصحة ، لجميع الفرق الطبية التي تواصل الليل بالنهار لمواجهة هذا المرض ، معربا عن شكره وامتنانه للجهد المتميز الذي يبذله العاملون بمنظومة الصحة بالمحافظة لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد في الفترة الراهنة، داعيا المولي عز وجل ان تكلل جهود جيش مصر الأبيض بمنع انتشار المرض وان يحفظ الله بلادنا من كل سوء
وأكد المحافظ على ضرورة تكاتف جميع الجهات للخروج بالوطن من هذه الازمة .
وسلم المحافظ الفريق الطبي بالمستشفي 100 حقيبة مستلزمات طبية ووقائية، موضحا أن تحسين الخدمة الصحية في كافة القطاعات الطبية المقدمة للمواطنين، تأتي في مقدمة اهتمامات الدولة، وخاصة في مثل تلك الظروف الطارئة، وذلك للارتقاء بمستوى الأداء وتطبيق أفضل المعايير في أداء الخدمات الطبيه للمواطنين، لافتا ان هناك تواصل يومي بين جميع اطراف المنظومة الصحية بالمحافظة لمتابعة ما يستجد من تطورات بشان فيروس كورونا المستجد .
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