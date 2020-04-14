شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أعداد المتعافين من كورونا فى مستشفى العزل بملوى إلى 12 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع عدد الحالات التى تعافت من فيروس كورونا فى محافظة المنيا وخروجهم من مستشفى العزل بمركز ملوى بالمنيا ،إلى 12 حالة بعد خروج حالتين جديدتين.

وشهدت مستشفى العزل بمركز ملوى خروج الدفعة الاولى منها وعددها 6 حالات ثم خروج 4 حالات واليوم خروج حالتين ليصل عدد المتعافين الذين خرجوا من المستشفى 12 حالة .

وقال مصدر طبى أنه تم خروج حالتين احدهما من بنى سويف والاخرى من اسيوط بعد تمام شفائهما وظهور نتائج العينات سلبية فى مرحلتها الاخيرة ليصل اجمالى الحالات التى خرجت من المستشفى منذ افتتاحها إلى 12 حالة .

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واضاف المصدر ان مستشفى العزل بملوى تستقبل حالات من مختلف المحافظات وليست قاصرة على مخافظة المنيا،ولفت المصدر ان اسعد اللحظات التى يعيشها الفريق الطبى هى لحظة خروج مريض تم شفائه تماما من المرض