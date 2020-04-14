شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى: يجب انتهاء مشروعات الطرق فى موعدها لخدمتها قطاع عريض من المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقب جولته بمصنعين فى مدينة السادس من أكتوبر، صباح اليوم الثلاثاء قام الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتفقد المحاور والطرق الرئيسية والكبارى بالمدينة، ورافقه خلال الجولة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولو الوزارة، وشملت الجولة الطريق الدائرى الأوسطى، وطريق الواحات.

وأكد رئيس الوزراء على أن تفقده للمحاور والطرق الرئيسية والكبارى بمدينة السادس من أكتوبر، يأتى لأهميتها كونها تخدم قطاعا عريضا من المواطنين فضلًا عن خدمتها للقطاع الصناعى والإنتاجى، وفى هذا الصدد شدد مدبولى على ضرورة الانتهاء من تنفيذ مشروعات البنية التحتية المختلفة التى يتم تنفيذها فى المواعيد والجداول المتفق عليها لما ستسهم فيه من تحقيق سيولة مرورية كبيرة.

كما اطمأن رئيس الوزراء على اتخاذ جميع شركات المقاولات المنفذة للمشروعات للإجراءات الاحترازية والوقائية، وارتداء جميع العاملين للكمامات، مشيرا إلى أن صحة وسلامة العاملين فى المشروعات تأتى على أجندة الأولويات، إضافة إلى الحفاظ على الإنتاج والتصنيع، واستكمال المشروعات المختلفة.

واستمع رئيس الوزراء خلال الجولة التفقدية، لشرح تفصيلى حول هذه المحاور والطرق من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث أشار إلى أن المحاور والطرق التى تخدم المدينة تتضمن الطريق الدائرى الأوسطى، وطريق الواحات والطريق الدائرى الجنوبى، موضحًا أن الطريق الدائرى الأوسطى يتكون من قطاعين؛ الأول يبدأ من تقاطع طريق الواحات حتى طريق الفيوم، والثانى من تقاطع طريق الواحات حتى نهاية كردون المدينة مع الحزام الأخضر.

وأشار الدكتور عاصم الجزار إلى أن مشروع القطاع الأول يتضمن جزأين؛ الجزء الأول منه الطريق الدائرى الأوسطى الذى يتم تنفيذه لتطوير وتوسعة وإنشاء طريق رئيسى وداعم للاتجاهين، ويبلغ طوله 16 كيلو مترًا بعرض 82 مترًا، وكل اتجاه يتكون من رئيسى وشاحنات، وتتضمن الأعمال الصناعية لهذا القطاع كوبرى 14 بالطريق الدائرى الأوسطى، كما يشمل الجزء الأول من هذا القطاع طريق الفيوم وهو عبارة عن تنفيذ طريق داعم بطول 11 كيلو مترًا وعرض 14,75م (ثلاث حارات مرورية بعرض 3,75م ) فى اتجاه المدينة، وتتضمن الأعمال الصناعية له إجمالى 3 كباري( 16 -10 -11 بطريق الفيوم).

كما أوضح وزير الإسكان أن هناك عدة أهداف لهذا المشروع؛ حيث تمثل هذه الوصلة جزءًا من الطريق الدائرى الأوسطى، كما يستهدف تخفيف الضغط المرورى على طريق الفيوم عن طريق إنشاء طريق خدمة لفصل مداخل مدينة 6 أكتوبر عن طريق الفيوم، إلى جانب رفع كفاءة وتوسعة وصلة دهشور الجنوبية؛ لتتناسب مع الوضع الجديد بالنسبة للطريق الدائرى الأوسطى، وتستوعب ضغط مرور النقل الثقيل القادم من وإلى المنطقة الصناعية.

وتشمل الأعمال الصناعية للجزء الأول من القطاع كوبرى 14، وهو عبارة عن تعدية مزلقان السكة الحديد بكوبرى علوى حر وإلغاء مزلقان السكة الحديد على وصلة دهشور الجنوبية (امتداد الدائرى الأوسطي)، وقد تم التشغيل التجريبى له، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال الطرق فى 15 مايو 2020، وقد تم التشغيل التجريبى لهذه الأعمال، وتصل نسبة إنجاز أعمال الطرق فيها بدون طبقة سطحية إلى 97%، كما تصل نسبة الإنجاز الكلية بدون طبقة سطحية للمشروع إلى 97%.

وفيما يتعلق بالأعمال الصناعية لطريق الفيوم، فقد تمت الإشارة إلى أن الهدف منها هو إلغاء جميع الدورانات السطحية للسيارات واستبدالها بكباري؛ وذلك للحد من حوادث السيارات على الطريق، حيث أن كوبري10 عبارة عن عمل دوران خلفى حر للقادم من أكتوبر إلى ميدان الرماية ونسبة الإنجاز به تصل إلى 98 %، وتاريخ الانتهاء منه فى 15 مايو، بينما الهدف من كوبرى 11 هو عمل دوران خلفى حر للقادم من الفيوم إلى مدينة 6 أكتوبر، وتم التشغيل التجريبى له، كما أن كوبرى 16 هو عبارة عن تعدية مزلقان السكة الحديد على طريق الخدمة لربطه بمنطقة الإسكان الاجتماعى، وتصل نسبة الإنجاز إلى 90 % وتاريخ الانتهاء من تنفيذ أعماله فى 15 مايو أيضًا.

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كما أشار الدكتور عاصم الجزار إلى أن مشروع القطاع الثانى (الجزء الثانى من الطريق الدائرى الأوسطى، وتقاطع طريق الواحات حتى نهاية كردون المدينة مع الحزام الأخضر)، يهدف إلى تطوير للطريق الدائرى الأوسطى فى نطاق الفاصل السكنى الصناعى بمدينة السادس من أكتوبر ليصبح بعرض يتراوح من 56 مترًا وحتى 82 مترا بدلًا من 30 مترًا وذلك ليكون بعدد 4 حارات رئيسية وحارتى خدمة.

وتستهدف الأعمال الصناعية لهذا المشروع تنفيذ كوبرى المحور المركزى والمحور الموازى بطول 1320 مترًا ووصلت نسبة الإنجاز إلى 90%، وكذا كوبرى جمال عبدالناصر بطول 1200 متر وهو بنسبة إنجاز وصلت إلى 80%، ثم كوبرى البوليفارد بطول 1040 مترًا ونسبة الإنجاز 75.%

ومن المقرر الانتهاء من الأعمال الصناعية فى 31 مايو المقبل، والتى تصل فيها نسبة إنجار أعمال الطرق بدون طبقة سطحية إلى 75%، كما تصل نسبة الإنجاز الكلية بدون طبقة سطحية إلى 75%.

بينما تشمل الأعمال الصناعية لطريق الواحات تنفيذ 8 كبارى، جار تنفيذ 5 منها وتم إرجاء 3 كبارى آخرى، ويستهدف المشروع تطوير الطريق الرئيسى وتنفيذ طريق داعم 3 حارات بعرض 16,75 مع استيعاب مسار BRT، إلى جانب رفع الكفاءة المرورية لطريق الواحات عن طريق إنشاء طريق داعم على جانبى طريق الواحات الرئيسى يتسع لثلاث حارات مرورية لكل اتجاه؛ بدءًا من التقاطع مع طريق الجيزة / الفيوم حتى التقاطع مع مسار الطريق الدائرى لمدينة أكتوبر، مع حل نقاط الاختناقات المرورية على الطريق بعدة أعمال صناعية، بالإضافة إلى رفع كفاءة عروض الحارات القائمة بالاتجاهات الرئيسية.

كما تشمل الأعمال الصناعية إلغاء جميع الدورانات السطحية للسيارات واستبدالها بكبارى للحد من حوادث السيارات على الطريق، ومنها كوبري2 الذى يتم تنفيذه على مستويين عند تقاطع الواحات مع الدائرى الأوسطي؛ لربط طريق الواحات مع وصلة دهشور الجنوبية بنسبة إنجاز 75%، (2-2 و2-3 و2-5 و2-6 اتجاه الواحات، وينتهى العمل بها فى 30 إبريل الحالى، و2-1 و2-4 ينتهى العمل بها فى 30 يونيو المقبل.

كما تشمل كوبرى 3 الذى يتم تنفيذه من خلال عمل دوران خلفى حر للقادم من طريق الجيزة / الفيوم والمتجه إلى ذات الطريق لخدمة أحياء أكتوبر وتم التشغيل التجريبى له، وكوبرى 6 يتم تنفيذه من خلال دوران مفرد للخلف لخدمة القادم من طريق دهشور الشمالى والمتجه إلى طريق الفيوم وتم التشغيل التجريبى أيضًا، بينما كوبرى 18 يتم من خلال دوران علوى بالإضافة لربط منطقة الإسكان الاجتماعى بطريق الواحات، وتم التشغيل التجريبى له، بينما تقاطع رقم 8 عبارة عن تنفيذ نفق وكوبرى لحل الأزمة المرورية عند تقاطع الطريق الدائرى مع طريق الواحات وتاريخ الانتهاء من تنفيذه فى 31 أكتوبر المقبل، حيث تم البدء فى التنفيذ وجار نقل المرافق المتعارضة، بينما تم إرجاء كبارى 1، و4، و9، ويوجد فى المشروع 6 كبارى للمشاة.

وتصل نسبة الإنجاز الكلية الخاصة بالطريق الرئيسى والطريق الداعم بدون طبقة سطحية حتى تاريخه إلى 55%، مع استثناء ما تم إرجاؤه من أعمال للمرحلة الثانية، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه فى 30 يونيو المقبل.

وفيما يخص تنفيذ مشروع الطريق الدائرى الجنوبى، قال المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز المدينة: تشمل الأعمال الصناعية له تنفيذ 2 كوبرى (13، و15)، وهذا المشروع يُعد بمثابة جزء من الطريق الدائرى حول المدينة لربط كافة المناطق والأحياء والمناطق الصناعية والمحاور الرئيسية لتخفيف الحركة المرورية وخدمة مدن أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر، ويبلغ طول المشروع 22 كم وبعرض 82 م (2 اتجاه رئيسى و4 حارات لكل اتجاه)، بالإضافة إلى طريق شاحنات (2 حارة للاتجاه الواحد).

وتستهدف الأعمال الصناعية إلغاء جميع الدورانات السطحية للسيارات واستبدالها بكباري؛ وذلك للحد من حوادث السيارات على الطريق، وتشمل كوبري13 والذى يتم تنفيذه من خلال تقاطع وصلة دهشور الجنوبية مع طريق الأوسطى، وتم التشغيل التجريبى له، وكوبرى 15 وهو كوبرى تقاطع الطريق الدائرى الجنوبى مع خط سكة الحديد الفيوم، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذه فى 31/7/2020؛ نظرًا لقيام هيئة السكة الحديد بنقل مسار السكة الحديد القائم إلى مسار جديد، ومن المتوقع إنهاء تنفيذ أعمال الطرق فى 31 يوليو المقبل، وتم التشغيل التجريبى لجزء من الطريق من تقاطع 1 مع طريق الواحات حتى كوبرى 15 بنسبة 85 % من الطريق، كما أنه من المتوقع الانتهاء من تنفيذ الأعمال الصناعية فى 31/7/2020، وتصل نسبة الإنجاز الفعلية حتى تاريخه إلى 98%.