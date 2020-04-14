شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تغلق 162 محلا ومطعما و9 مراكز تعليمية مخالفة لمجابهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن حملاتها المكبرة لمجابهة كورونا، حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (759) قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط (303) قضايا فى مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار.

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وأثمرت الجهود عن ضبط (162) مخالفة فى مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية، وغلق (9) أماكن (أنشطة تعليمية - تجمعات طلابية "مراكز للدروس الخاصة")، و تواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" المستجد من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهى والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب" وكذا توجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب فى أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة.