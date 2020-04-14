شكرا لقرائتكم خبر عن 4 سيناريوهات أمام لجنة إدارة أزمة كورونا للتعامل مع احتفالات شم النسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، خلال اجتماعها الدورى اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء وبحضور عدد كبير من الوزراء، سيناريوهات احتفال المصريين بشم النسيم.

ومن المتوقع أن تناقش اللجنة 4 سيناريوهات ليوم شم النسيم، الأول وهو الحظر الكامل للحفاظ على عدم تجمع المواطنين بأعداد كبيرة، والثانى وهو منع الدخول للمحافظات الساحلية، فيما تبحث سيناريو ثالث وهو اعتبار يوم شم النسيم كيومى الجمعة والسبت حيث سيتم الغلق التام 24 ساعة للمراكز التجارية والمحال الكبرى والمولات، كما تبحث اللجنة سيناريو رابع وهو أن يبقى الوضع كما هو.



سيناريوهات الاحتفال بشم النسيم

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ومن المقرر أيضًا أن تناقش اللجنة اليوم الثلاثاء، الأزمة التى شهدتها العتبة أمس من تزاحم المواطنين بصورة كبيرة وتكدسهم .

وكان رئيس الوزراء قد أكد خلال اجتماع اللجنة السابق أن عقد الاجتماع في هذا التوقيت يأتي بهدف استعراض الوضع الحالي والتدابير والإجراءات التي يتم اتخاذها لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" المستجد، تمهيداً لوضع عددٍ من البدائل والسيناريوهات المقترحة للتعامل بشكل مرحلي مع الأزمة، مشدداً على ضرورة التنسيق التام بين الجهات التي تم تكليفها باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه الأزمة، مع مراعاة توفير كافة المستلزمات الطبية المطلوبة لجميع المستشفيات.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: " نتابع بصورة دورية استمرار عمل المصانع، ونقل البضائع؛ للتأكد من استمرار عجلة الإنتاج في الدوران، وفي الوقت نفسه توفير احتياجات المواطنين من السلع المختلفة".