شكرا لقرائتكم خبر عن أهالى الهياتم يشكرون الجيش الأبيض بالورد والشيكولاتة بعد انتهاء عزل القرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى لافته طيبة من أهالى قرية الهياتم مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، حرص وفد من شباب القرية على تكريم الجيش الأبيض من أطباء وتمريض من العاملين بالوحدة الصحية بالقرية، تقديرا لدورهم الهام كونهم خط الدفاع الأول عن مصر فى مواجهة وباء فيروس كورونا، بعد رفع الحظر عن القرية والتى تم عزلها بالكامل لمدة 14يوما بسبب ظهور 10إصابات بفيروس كورونا.

وتوجه وفد من شباب القرية للوحدة الصحية وقاموا بتوزيع الورود والشيكولاتة على جميع الاطباء والتمريض داخل الوحدة، مقدمين لهم الشكر على ما بذلوه وما يقدمه الجيش الأبيض من مجهودات فى علاج مرضى فيروس كورونا، وتقديم المساعدات الطبية لأبناء القرية المترددين على الوحدة الصحية، خلال فترة عزل القرية.

رفعت الأجهزة الأمنية ومديرية الصحة بمحافظة الغربية، الحظر عن قرية الهياتم مركز المحلة، بعد عزلها على مدار 14 يوما بعد ظهور 10 إصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقامت الشرطة برفع الحواجز الحديدية بمداخل ومخارج القرية، والسماح للمواطنين بالدخول والخروج منها، بعد صدور قرار برفع الحظر عنها.

وكانت القرية قد ظهر بها 10 إصابات بفيروس كورونا، وصدر على الفور قرارا بعزل القرية ومنع دخول أو خروج أى شخص منها، وشهدت القرية اعمال تطهير مكثفة على مدار الأيام الماضية.

كما دفعت وزارة التموين ومديرية التضامن الاجتماعى وبعض المؤسسات الخيرية بمساعدات وقوافل غذائية للقرية طوال فترة العزل، كما ساهم الشباب وأهالى القرية فى مساعدة الفقراء والمحتاجين والعمالة غير المنتظمة والأرامل والأيتام.

وكان الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، أعلن عن رفع الحظر الطبى عن قرية الهياتم مساء أمس الاثنين، بعد عزلها 14 يوما، بعد تخطيها أزمة إصابة 10 أشخاص من أبنائها بفيروس كورونا وتماثل المصابين للشفاء، وخروج إحدى المصابات أمس السبت من المستشفى.

وأضاف لـ"الخليج 365" أن الهياتم أول قرية على مستوى الجمهورية تتخطى مرحلة العزل، وأن اهلها التزموا التزاما كاملا بالتعليمات والقواعد الطبية، ورفضوا الانصياع لدعوات المغرضين فى الخروج والتظاهر والتجمهر لرفض قرار العزل الصحي.

أهالى قرية الهياتم يقدمون الورود لأطباء وممرضين القرية

أهالى قرية الهياتم يقدمون الورود لأطباء وممرضين القرية

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أهالى قرية الهياتم يقدمون الورود لأطباء وممرضين القرية

أهالى قرية الهياتم يقدمون الورود لأطباء وممرضين القرية

أهالى قرية الهياتم يقدمون الورود لأطباء وممرضين القرية

أهالى قرية الهياتم يقدمون الورود لأطباء وممرضين القرية

أهالى قرية الهياتم يقدمون الورود لأطباء وممرضين القرية